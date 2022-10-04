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    «Когда увидел, что внутри – офигел». Маурисио рассказал о дорогом подарке от Кадырова

    Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио признался, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами.

    – Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию.

    Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри – офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!».

    Эти бутсы до сих пор хранятся у меня – лежат дома в сейфе.

    – Сколько такие бутсы могут стоить?

    – Честно, не знаю. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном.

    У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь.

    Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек – это бесценно.

    • Маурисио выступал за «Ахмат» с 2010 по 2015 год.
    • Затем бразилец полтора сезона провел в «Зените».

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    Источник: Sport24

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