Маурисио готов получить российское гражданство

Полузащитник «Родины» Маурисио рассказал, сохранилось ли у него желание стать гражданином РФ.
– Периодически всплывали новости о том, что ты хочешь получить российский паспорт.
– Начиная с 2016-го. Кому-то в интервью я рассказал, что готов получить российский паспорт. Эту тему много обсуждали в медиа.
– Так что с паспортом?
– В матче за Суперкубок-2016 против ЦСКА я забил победный гол. [Виталий] Мутко, вручая мне медаль, сказал: «Теперь ты готов получить паспорт!».
Я ответил, что всегда был готов – действительно постоянно думал об этом. Очень хотел играть за сборную России.
Но после Суперкубка я стал намного реже выходить в основе, и история затихла.
– А сейчас хочешь получить наше гражданство?
– Почему нет? Если это возможно юридически, то я готов.
- 33-летний бразилец перешел в «Родину» 2 недели назад.
- С 2010 по 2015 год Маурисио выступал за «Ахмат».
- Затем он 1,5 сезона провел в «Зените».