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    Маурисио готов получить российское гражданство

    Полузащитник «Родины» Маурисио рассказал, сохранилось ли у него желание стать гражданином РФ.

    – Периодически всплывали новости о том, что ты хочешь получить российский паспорт.

    – Начиная с 2016-го. Кому-то в интервью я рассказал, что готов получить российский паспорт. Эту тему много обсуждали в медиа.

    – Так что с паспортом?

    – В матче за Суперкубок-2016 против ЦСКА я забил победный гол. [Виталий] Мутко, вручая мне медаль, сказал: «Теперь ты готов получить паспорт!».

    Я ответил, что всегда был готов – действительно постоянно думал об этом. Очень хотел играть за сборную России.

    Но после Суперкубка я стал намного реже выходить в основе, и история затихла.

    – А сейчас хочешь получить наше гражданство?

    – Почему нет? Если это возможно юридически, то я готов.

    • 33-летний бразилец перешел в «Родину» 2 недели назад.
    • С 2010 по 2015 год Маурисио выступал за «Ахмат».
    • Затем он 1,5 сезона провел в «Зените».

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    Источник: Sport24

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