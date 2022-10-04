Маурисио готов получить российское гражданство

Полузащитник «Родины» Маурисио рассказал, сохранилось ли у него желание стать гражданином РФ.

– Периодически всплывали новости о том, что ты хочешь получить российский паспорт.

– Начиная с 2016-го. Кому-то в интервью я рассказал, что готов получить российский паспорт. Эту тему много обсуждали в медиа.

– Так что с паспортом?

– В матче за Суперкубок-2016 против ЦСКА я забил победный гол. [Виталий] Мутко, вручая мне медаль, сказал: «Теперь ты готов получить паспорт!».

Я ответил, что всегда был готов – действительно постоянно думал об этом. Очень хотел играть за сборную России.

Но после Суперкубка я стал намного реже выходить в основе, и история затихла.

– А сейчас хочешь получить наше гражданство?

– Почему нет? Если это возможно юридически, то я готов.