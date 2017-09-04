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    Гендиректор «Динамо»: «Хотели видеть Данни и Маурисио в команде, но не потянули их финансовые требования»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о причинах несостоявшихся переходов в московский клуб бывших полузащитников «Зенита» Данни и Маурисио.

    «И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.

    Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания», – сказал Муравьев.

    Напомним, что в итоге португалец присоединился к пражской «Славии», а бразилец заключил контракт с ПАОКом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2017 13:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 сентября 2017, 13:00

      Какой Данни,какой Маурисио?Вы Ионова халявно отдали,сказочники!
      Гоните Калитвинцева в шею,а то снова ФНЛ светит!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 сентября 2017, 16:15

      еще бы так раскормлены после газпрома

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 4 сентября 2017, 16:06

      мдя ))))) нех было негров скупать на лево и на право и не очутились бы в ФНЛ, хотя может и к лутшему((( МБ если судить объективно Спартаку и другим некоторым клубам тоже желательно чистку составов таким методом пройти, так как молодежи не дают шанса вообще, возможно в лиге чемпионов выпускали именно б пол состава молодежи для практики

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > spartak_88 4 сентября 2017, 16:15

      сейчас такая участь газовик ждет, тоже скупают загорелых

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > spartak_88 5 сентября 2017, 07:40

      в ФНЛ команда не из за негров оказалась, а когда Ротенберг денежный кран прикрутил.
      И когда Динамо вылетало в ФНЛ это была самая русская команда лиги.

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > FanatSerj 6 сентября 2017, 11:08

      Самая русская говоришь?? учесть что запросы были у Самбо не маленькие и постоянные конфликты внутри коллектива, когда к рулю пришел Черчес, там костяг был не из русских, а он стал после в ФНЛ уже

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > spartak_88 6 сентября 2017, 13:02

      В АПЛ перед вылетом,всего три иностранца было,не лепи если не знаешь!

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Pourport 6 сентября 2017, 16:40

      В АПЛ????

      НУ НАЧНЕМ ПО ПОРЯДКУ чемпионат у нас закончился 21 мая 2016 года это перед вылетом Динамо
      Самбо покинул клуб и перешел в Панатинаикос 31 августа 2016 года для сведения,
      Губочан перешел в Марсель в 7 июля 2016 года
      Холмен так до сих пор играет в клубе с февраля 2016 года
      Драгун перешел в клуб в Январе 2016 года
      Фатос перешел в клуб в феврале 2016 года )) это как минимум уже 5 человек и он мне говорит что только трое легов было?)) да в основе играли в основном только русские ребята, но весь негатив изливался из иностранцев которые были не в заявке)))

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 4 сентября 2017, 14:39

      Поздно пить боржоми...

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