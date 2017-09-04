Гендиректор «Динамо»: «Хотели видеть Данни и Маурисио в команде, но не потянули их финансовые требования»

Какой Данни,какой Маурисио?Вы Ионова халявно отдали,сказочники!
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Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о причинах несостоявшихся переходов в московский клуб бывших полузащитников «Зенита» Данни и Маурисио.
«И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.
Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания», – сказал Муравьев.
Напомним, что в итоге португалец присоединился к пражской «Славии», а бразилец заключил контракт с ПАОКом.