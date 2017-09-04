Гендиректор «Динамо»: «Хотели видеть Данни и Маурисио в команде, но не потянули их финансовые требования»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о причинах несостоявшихся переходов в московский клуб бывших полузащитников «Зенита» Данни и Маурисио.

«И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.

Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания», – сказал Муравьев.

Напомним, что в итоге португалец присоединился к пражской «Славии», а бразилец заключил контракт с ПАОКом.