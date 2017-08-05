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    «Динамо» не будет приобретать Маурисио

    Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио не перейдет в «Динамо». Об этом заявил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.

    «Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба», – сказал Кречетов.

    Ранее сообщалось, что бело-голубые ведут переговоры с 28-летним бразильцем, расторгнувшим контракт с «Зенитом».

    Источник: ТАСС

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    05.08.2017 15:01
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 августа 2017, 15:22

      Единственный товарищ который мог оживить "Динамо"!Не взять его в состав,но оставить мертвого Павла с приличными ведомостями,слов нет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 августа 2017, 15:13

      Динамо,дорогое,любимое ...
      Брось приобретать всякую хрень,
      Приобретай лучше очки!)))))

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