«Динамо» не будет приобретать Маурисио

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио не перейдет в «Динамо». Об этом заявил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.

«Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба», – сказал Кречетов.

Ранее сообщалось, что бело-голубые ведут переговоры с 28-летним бразильцем, расторгнувшим контракт с «Зенитом».