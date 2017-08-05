«Динамо» не будет приобретать Маурисио

Единственный товарищ который мог оживить "Динамо"!Не взять его в состав,но оставить мертвого Павла с приличными ведомостями,слов нет.
Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио не перейдет в «Динамо». Об этом заявил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.
«Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба», – сказал Кречетов.
Ранее сообщалось, что бело-голубые ведут переговоры с 28-летним бразильцем, расторгнувшим контракт с «Зенитом».