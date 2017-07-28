Агент Маурисио: «Динамо» – приоритетный вариант. Через пару дней все будет ясно»

«Бомбардир» писал об интересе «Динамо» к полузащитнику Маурисио, который ранее расторг контракт с «Зенитом». Агент бразильца Пьер Фернандес прокомментировал возможность перехода своего клиента в московский клуб.

— Мы ведем переговоры с «Динамо», Жозе очень нравится Москва и этот клуб. Так что могу сказать, что у Маурисио большой интерес к «Динамо».

— В «Аль-Ахли» Жозе не перейдет?

— Нет, Маурисио больше не хочет туда переходить. У нас есть на руках предложение от «Аль-Ахли», но на данный момент приоритетным вариантом является «Динамо».

— Когда примите решение?

— Через пару дней все уже будет ясно.

На 28-летнего игрока также претендуют «Галатасарай» и «Антальяспор».