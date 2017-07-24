Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маурисио: «Полюбовно расторг контракт с «Зенитом»

24 июля 2017, 21:40
16

Полузащитник «Зенита» Маурисио подтвердил, что покидает петербургский клуб. Ранее сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Действующий контракт игрока с командой был рассчитан до середины 2019 года. В «Зенит» бразилец перешел зимой 2016 года.

«Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт. В ближайшее время будет объявлен мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!» – написал Маурисио в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Маурисио
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Котфеееее
1500922313
Маура вернись к нам в Ахмат
Ответить
xLINDAx
1500922414
Лимит своё делает..не потеряется, игрок хороший.
Ответить
Munez89
1500923089
Хороший игрок, зря Зенит такими раскидывается
Ответить
ZENIT-59
1500923967
Согласен с теми болельщиками, которые думают, что зря расторгли этот контракт.Маурисио хорошо играл, знает русский язык,мог бы служить связующим звеном между португалоговорящими и нашими игроками!Проклятый ЛЕМИТИЩЕ мешает Зениту сохранять хороших игроков! Я бы Нету отдал, а Маурисио оставил! Жаль,что из России уедет!
Ответить
Bronholm
1500923989
Жаль, хороший игрок
Ответить
Garrincha58
1500924282
а почему с Юсуповым или Рязанцевым не расторгнуть эти вообще нулевые пользы от них никакой
Ответить
ИБИ ТЕРЕК
1500925571
В АХМАТ ЕГО
Ответить
АХМАТ95
1500926083
Зря из АХМАТА ушёл
Ответить
Диктор
1500952464
Хороший футболист-не совсем понимаю логики Манчини.
Ответить
OfaZavr
1500971125
Нормальный игрок. Лучше бы с Дзюбой и Коко расторгли.
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
8
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Все новости
Все новости
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+