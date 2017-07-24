Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маурисио: «Полюбовно расторг контракт с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио подтвердил, что покидает петербургский клуб. Ранее сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Действующий контракт игрока с командой был рассчитан до середины 2019 года. В «Зенит» бразилец перешел зимой 2016 года.

    «Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт. В ближайшее время будет объявлен мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!» – написал Маурисио в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2017 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2017, 11:25

      Нормальный игрок. Лучше бы с Дзюбой и Коко расторгли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2017, 06:14

      Хороший футболист-не совсем понимаю логики Манчини.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 24 июля 2017, 22:54

      Зря из АХМАТА ушёл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 24 июля 2017, 22:46

      В АХМАТ ЕГО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 22:24

      а почему с Юсуповым или Рязанцевым не расторгнуть эти вообще нулевые пользы от них никакой

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Garrincha58 24 июля 2017, 22:52

      Юсупов в аренде в Ростове, а Рязанцев типо "играющего тренера" последний сезон, впоследствии скорее всего останется в структуре клуба как Кержаков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      nice_taste > xLINDAx 24 июля 2017, 22:54

      а разве Рязанцев не в аренде в Амкаре?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > nice_taste 24 июля 2017, 23:00

      Точно..очепятка), Рязанцев в аренде, а Зырянов в Зенит2, сори).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 24 июля 2017, 22:19

      Жаль, хороший игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 24 июля 2017, 22:19

      Согласен с теми болельщиками, которые думают, что зря расторгли этот контракт.Маурисио хорошо играл, знает русский язык,мог бы служить связующим звеном между португалоговорящими и нашими игроками!Проклятый ЛЕМИТИЩЕ мешает Зениту сохранять хороших игроков!
      Я бы Нету отдал, а Маурисио оставил! Жаль,что из России уедет!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 июля 2017, 22:13

      Изначально был глупый трансфер, хоть он и забил несколько голов, но он не то что было нужно Зениту, должны быть более перспективные амбиции!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 июля 2017, 22:04

      Хороший игрок, зря Зенит такими раскидывается

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > Munez89 24 июля 2017, 22:06

      мне тоже кажеться, что зря, но, надеючь Манчини виднее...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 21:53

      Лимит своё делает..не потеряется, игрок хороший.

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11