Маурисио: «Полюбовно расторг контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Маурисио подтвердил, что покидает петербургский клуб. Ранее сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Действующий контракт игрока с командой был рассчитан до середины 2019 года. В «Зенит» бразилец перешел зимой 2016 года.

«Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт. В ближайшее время будет объявлен мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!» – написал Маурисио в инстаграме.