Источник: «Зенит» расторг контракт с Маурисио

Полузащитник «Зенита» Маурисио покинул петербургский клуб. Как сообщает источник, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что 28-летний бразилец интересен клубам из Италии, Испании и Саудовской Аравии.

Действующее соглашение футболиста было рассчитано до середины 2019 года. В состав сине-бело-голубых игрок перешел зимой 2016 года.

В прошлом сезоне Маурисио провел за «Зенит» в РФПЛ 19 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.