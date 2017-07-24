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    Источник: «Зенит» расторг контракт с Маурисио

    Полузащитник «Зенита» Маурисио покинул петербургский клуб. Как сообщает источник, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Ранее сообщалось, что 28-летний бразилец интересен клубам из Италии, Испании и Саудовской Аравии.

    Действующее соглашение футболиста было рассчитано до середины 2019 года. В состав сине-бело-голубых игрок перешел зимой 2016 года.

    В прошлом сезоне Маурисио провел за «Зенит» в РФПЛ 19 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

    Источник: Fontanka.ru

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    24.07.2017 20:32
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    Комментарии15
    ...
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 июля 2017, 22:12

      - "... Маурисио провел за «Зенит» в РФПЛ 19 матчей, в которых заработал одну желтую карточку".
      Это что, достижения для бразильца?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июля 2017, 21:36

      гении селекции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 24 июля 2017, 21:32

      разные тренеры сответственно и игроки меняються!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 июля 2017, 21:15

      Ну удачи маурисио

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 21:14

      Парень из прошлогодней обоймы ценнейших покупок... Теперь с трудом распихивают игроков, обнажая полную бездарность прошлогодних приобретений... Кто там у руля стоял, кто советовал??...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 21:08

      Маурисио провел за «Зенит» в РФПЛ 19 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.Правильно и делаю,что прощаются с ним!

      1
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 21:05

      Давно пора!

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 июля 2017, 21:02

      Сначала деньги вбухивают,а потом бесплатно отпускают!?!!!???Гениально!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 > Artemka69 24 июля 2017, 21:04

      Какие деньги? Он пришел свободным агентом

      2
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      ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol > AlmazZz93 24 июля 2017, 21:05

      Правильно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 > AlmazZz93 24 июля 2017, 21:16

      Пришёл то он бесплатно!А остальные затраты на игрока?Подъёмные, аренда жилья и т.д???

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 24 июля 2017, 20:53

      шанс для ЦСКА, взять норм полузащитника бесплатно, нужно усилиться хоть кем -то перед ЛЧ, если же конечно у него в контракте нет никаких пунктов по этому поводу

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 июля 2017, 20:45

      Политика наших клубов просто гениальна!!!

      0
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