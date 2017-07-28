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Маурисио может стать игроком «Динамо»

28 июля 2017, 19:05
5

Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио может перейти в «Динамо». Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

«Маурисио отлично выступал за «Ахмат», после чего вошел в историю «Зенита». Поэтому интерес клубов к нему – нормальная вещь. «Динамо», «Галатасарай» и «Антальяспор» действительно интересуются им. Сейчас мы анализируем предложения. Думаю, конкретная информация будет на следующей неделе», – сказал представитель 28-летнего бразильца изданию Terra.

Маурисио расторг контракт с петербургским клубом в понедельник. В прошлом сезоне полузащитник забил два гола и отдал одну результативную передачу в 27 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Маурисио
Комментарии (5)
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Mirak92
1501259321
Да хоть Халка ,зря так Динамо деньгами раскидывается.В тройку не попадут даже.
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acer2003
1501259609
Удачи парню
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Эд1970
1501261505
Он свободен,раз так то динамикам это хорошо бесплатно получить такого игрока.
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ilichkadr
1501265940
Сейчас для Динамо Маурисио нужный игрок, поскольку динамикам придется бороться не за место в тройке призеров, а за элементарное выживание в Премьер-Лиге.
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bumer_moscow
1501267537
dfgdfg
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