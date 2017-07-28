Маурисио может стать игроком «Динамо»

Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио может перейти в «Динамо». Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

«Маурисио отлично выступал за «Ахмат», после чего вошел в историю «Зенита». Поэтому интерес клубов к нему – нормальная вещь. «Динамо», «Галатасарай» и «Антальяспор» действительно интересуются им. Сейчас мы анализируем предложения. Думаю, конкретная информация будет на следующей неделе», – сказал представитель 28-летнего бразильца изданию Terra.

Маурисио расторг контракт с петербургским клубом в понедельник. В прошлом сезоне полузащитник забил два гола и отдал одну результативную передачу в 27 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро.