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  • Маурисио: «Саввиди прервал матч с АЕКом? В России судьи не меняли решение после общения с игроками соперника»

Маурисио: «Саввиди прервал матч с АЕКом? В России судьи не меняли решение после общения с игроками соперника»

18 марта 2018, 14:31
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Полузащитник ПАОКа Маурисио поделился мнением об эпизоде, произошедшем в матче 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Напомним что российский владелец ПАОКа Иван Саввиди прервал матч своим появлением на поле из-за недовольства работой судей.

– В воскресенье решалась судьба чемпионата. Выиграв его, мы становились бы лидером за несколько туров до финиша. Забитый нами гол был абсолютно чистым. И оба арбитра это признали, но потом отменили свое же решение.

– Генеральный директор Любош Михел упомянул, что это произошло под напором игроков АЕКа.

– Точно. Поначалу оба рефери пошли к центру, признав, что взятие ворот было. Мы были так рады забить на последней минуте и уже начали праздновать.

Все игроки АЕКа бросились к главному судье. Не знаю, что ему сказали, но он сразу поменял решение. Мы не поняли, почему, ведь невозможно в один момент изменить мнение без повтора.

– Учитывая участие ФИФА в разбирательстве, рассчитываете на справедливое решение?

– Знаете, в Греции я всего шесть месяцев. За это время со многими вещами я столкнулся впервые в жизни. Странно, когда целая команда просто не хочет доигрывать матч. Нам остается дождаться заседания. Только мы уже показали всей Греции, что, если бы все решалось на поле, просто «11 на 11», ПАОК бы всех сделал. После нескольких лет, пока у руля Иван Саввиди, наш клуб стали уважать. Остальные команды, особенно афинские, не устраивает сильный соперник с Севера.

– Как за полгода вы успели понять, что в греческом футболе чудят судьи, а клубы из Афин определяют решения федерации?

– Я действительно впервые попал в такие условия. В России я видел многое, но никогда – чтобы судья менял решение после совещания с игроками соперника. Это невероятно, неправильно и не имеет никого отношения к футболу.

Мы сразу поняли, что это какой-то политический заговор против команд и болельщиков, которые просто хотят посмотреть хорошую игру. Если греческая лига собирается развиваться, такое нужно исключать, иначе футбол умрет.

Кто такой Иван Саввиди – российский владелец ПАОКа, которого сейчас везде обсуждают

Источник: «Спорт-Экспресс»
Греция. Суперлига ПАОК Маурисио
Комментарии (1)
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Татарин за ЦСКА
1521374743
– Знаете, в Греции я всего шесть месяцев.Вот что говорит Маурисио. После нескольких лет, пока у руля Иван Саввиди, наш клуб стали уважать. А вот следующие слова. Вопрос-как он за полгода понял,что за несколько лет правления Саввиди клуб изменился???
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