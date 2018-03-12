Кто такой Иван Саввиди – российский владелец ПАОКа, которого сейчас везде обсуждают

Он выбежал на поле с пистолетом и раскрутил самый громкий скандал дня.

Главное о нем

Бизнесмен, политик, кандидат экономических наук. Иван Саввиди работал на Донской табачной фабрике, в 1993 году стал гендиректором компании «Донской табак», а через десять лет был избран депутатом Госдумы. Еще через год Саввиди стал основателем управляющей компании «Группа Агроком» – в этот холдинг входит фабрика «Донской табак», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону.

Саввиди и ростовский футбол

В начале 2000-х Саввиди был президентом «Ростова» на протяжении трех лет, как раз в это время, летом 2003-го, ростовчане дошли до финала Кубка России, где проиграли 0:1 «Спартаку».

После ухода из «Ростова» стал президентом ростовского СКА, и при нем клуб вышел в первый дивизион. Срок примерно тот же – стал главным в начале 2006-го, покинул после сезона-2008. Тогда же Саввиди предложил объединить «Ростов» и СКА, но поддержки это предложение не получило.

Конфликт с Бердыевым

Сам Саввиди версию конфликта отрицает, но ситуация была странной. По итогам сезона-2015/16 «Ростов» с Курбаном Бердыевым чуть было не стал чемпионом, выиграв серебряные медали, но в Лиге чемпионов уже играла команда с руководящим во время матчей тренером Кириченко, раздающим интервью тренером Данильянцем, а также консультантом Бердыевым, который просто присутствовал на матчах.

Саввиди в тот момент был тоже связан с «Ростовом» – его «Группа Агроком» была спонсором клуба. В августе 2016-го неспокойная ситуация всплыла на поверхность. «Он был два года тренером, а 20 раз забастовки поднимал. Условия ставились такие, мол, завтра мы не выйдем на тренировку, если вы не сделаете это и это», – говорил Саввиди. «После последней встречи с ним этого человека для меня не существует», – таким был ответ Бердыева. «Я его сто лет не видел и сто лет не хотел бы видеть», – высказался Саввиди через несколько месяцев, когда спонсорство было уже прекращено. Сейчас на сайте «Ростова» в числе спонсоров «Группы Агроком» нет.

Ростовский стадион

Стадион «Олимп-2», где сейчас играет «Ростов», получит имя легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который забил победный гол в финале Евро-1960. «Все затраты мы берем на себя. Говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны», – прокомментировал это событие Саввиди. Так или иначе с ростовским футболом он все равно связан до сих пор.

ПАОК

Летом 2012 года Саввиди приобрел контрольный пакет акций греческого ПАОКа из Салоник – сумма составила примерно 10 миллионов евро. ПАОК лишь дважды был чемпионом Греции, но с приходом Саввиди стал ближе подбираться к мечте – трижды при нем команда финишировала второй. Членом Совета директоров клуба пару лет назад стал бывший известный судья Любош Михел, а в мае 2016-го он и вовсе стал президентом ПАОКа.

При Саввиди у ПАОКа был шанс выйти в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2013/14, но в плей-офф команда уступила «Шальке» (1:1, 2:3). Кроме того, греки регулярно играли в Лиге Европы, но лишь однажды за это время выбрались в 1/16 финала. Зато в мае ПАОК выиграл Кубок Греции.

Что за свежий скандал

Вчера во время матча ПАОК – АЕК Иван Саввиди спустился к полю, чтобы объясниться с судьей. За поясом в кобуре у Саввиди висел пистолет.

Лишь однажды из последних 13 чемпионатов Греции чемпионом становился не «Олимпиакос». В этом сезоне чемпионская интрига наконец-то появилась – на победу в турнире претендуют АЕК, ПАОК и «Олимпиакос», шансов не потерял даже менее известный «Атромитос».

В конце февраля ПАОК принимал «Олимпиакос», но пирейскому клубу достались три очка не по игре, а по решению греческого КДК – матч отменили из-за того, что тренеру «Оли» разбили лицо рулоном от кассового аппарата.

Не менее важный матч ПАОК – АЕК все-таки состоялся и даже был почти доигран. «Почти» – потому что в самом конце игры при счете 0:0 хозяева забили гол, но судья не засчитал его из-за офсайда. Все это сильно возмутило Саввиди, который выбежал на поле вместе с телохранителями. «Это происходило прямо передо мной, – рассказывал тренер АЕКа Маноло Хименес. – Как в фильмах Клинта Иствуда. Он угрожал судье и сказал, что ему конец». «Ты закончил судить», – по другим данным была такая фраза.

Момент при этом очень сложный. Офсайд был, но считать ли его пассивным?

«Иван Саввиди никому не угрожал. Да, он вышел на стадион в нарушение спортивного регламента. Но никаких угроз с его стороны, в том числе, оружием, не было. Все, что написано в этом ключе — исключительно передергивание фактов», – сообщили в пресс-службе бизнесмена.

АЕК собирается подать жалобу в ФИФА и УЕФА на действия Саввиди. «ФИФА знает об этом инциденте и полностью осуждает такое поведение», – заявил в твиттере репортер из BBC. Решение по результату матча пока не принято.

А греческая пресса сообщает, что полиция выдала ордер на арест Саввиди. По греческим законам никто не имеет права носить оружие на футбольных стадионах. Впрочем, ордер на арест касается не ношения оружия, а выхода на поле и участия в потасовке. Сообщается также, что кроме Саввиди будут арестованы еще четыре человека.