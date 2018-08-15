Агент: «Российские клубы проявляют интерес к Маурисио. Он не прочь вернуться в Россию»

После матча «Спартак» – ПАОК (2:3; 2:3 по сумме, 3-й тур квалификации ЛЧ) клубы чемпионата России обратили внимание на полузащитника греческого клуба Маурисио. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

«Несколько российских клубов проявляют интерес к Маурисио. В их числе есть клубы из Москвы, однако пока предложений не поступало. Сам Жозе не прочь вернуться в Россию», – сказал представитель 29-летнего бразильца Пьер Фернандес.

С 2010 года по 2015 Маурисио выступал за «Терек», с 2015 по 2017 – за «Зенит». Перехода хавбека из петербургского клуба в ПАОК состоялся бесплатно.

В текущем сезоне игрок принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.