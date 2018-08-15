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    Агент: «Российские клубы проявляют интерес к Маурисио. Он не прочь вернуться в Россию»

    После матча «Спартак»ПАОК (2:3; 2:3 по сумме, 3-й тур квалификации ЛЧ) клубы чемпионата России обратили внимание на полузащитника греческого клуба Маурисио. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

    «Несколько российских клубов проявляют интерес к Маурисио. В их числе есть клубы из Москвы, однако пока предложений не поступало. Сам Жозе не прочь вернуться в Россию», – сказал представитель 29-летнего бразильца Пьер Фернандес.

    С 2010 года по 2015 Маурисио выступал за «Терек», с 2015 по 2017 – за «Зенит». Перехода хавбека из петербургского клуба в ПАОК состоялся бесплатно.

    В текущем сезоне игрок принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 18:49

      зачем ему это надо он играет в сильном европейском клубе, а что у нас одни лузеры

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