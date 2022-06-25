Агент: «Маурисио всегда хотел вернуться в Россию, но у меня уже есть клуб для него»

Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» Маурисио, рассказал, что игрок пока не вернется в Россию.

«Контракт Маурисио с «Панатинаикосом» закончился. Может ли он вернуться в РПЛ летом? Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив в стране.

Но у меня уже есть клуб в ОАЭ для него», – заявил агент.

С 2010 по 2015 год Маурисио выступал за «Ахмат».

Затем бразилец полтора сезона провел в «Зените».

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