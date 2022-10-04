Маурисио назвал лучшего тренера в своей карьере

Полузащитник «Родины» Маурисио назвал трех лучших тренеров в своей карьере.

— За семь лет в России ты поработал с кучей тренеров. Назови свой топ-3.

— На первом месте всегда будет Рахимов. Лучший тренер в моей карьере.

— Неожиданный выбор.

— Когда Рахимов пришел в «Терек», у нас было много проблем. Рахимов очень четко понимал футбол, и тренировки у него были супер. Но он часто злился на нас.

Только со временем начал понимать игроков, а игроки — его. Результат стал улучшаться, и все было отлично. Я очень многому научился у Рахимова. Он всегда верил в меня.

— Окей, кто на втором и третьем местах?

— Вторыми я бы поставил сразу двоих — Черчесова и Виллаша-Боаша