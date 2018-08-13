Маурисио – перед матчем со «Спартаком»: «ПАОК приехал в Москву за победой»

Полузащитник ПАОКа Маурисио поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

«У нас хорошее настроение, приехали в Москву за победой. Хотя в первом матче не все получилось. Вчера я получил небольшое повреждение, но готов на сто процентов. Если тренер поставит в состав, буду играть», – сказал Маурисио.

В первой встрече ПАОК победил со счетом 3:2. Ответная игра состоится в Москве 14 августа.

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