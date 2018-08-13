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    Маурисио – перед матчем со «Спартаком»: «ПАОК приехал в Москву за победой»

    Полузащитник ПАОКа Маурисио поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

    «У нас хорошее настроение, приехали в Москву за победой. Хотя в первом матче не все получилось. Вчера я получил небольшое повреждение, но готов на сто процентов. Если тренер поставит в состав, буду играть», – сказал Маурисио.

    В первой встрече ПАОК победил со счетом 3:2. Ответная игра состоится в Москве 14 августа.

    Игроки ПАОКа получат 1 миллион, если пройдут «Спартак» в Лиге чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 20:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 10:13

      перед игрой часто подобное слышим а на деле получается совсем по другому, да и Маурисио что-то сотрясать воздух часто стал, не к добру для ПАОКа это)

      4
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 14 августа 2018, 07:27

      Удачи Спартаку!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 22:49

      Что то он очень разговорился.

      6
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 13 августа 2018, 22:27

      Не беспокойтесь.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 августа 2018, 22:03

      Ну зачем Маруся врёт??? Все же понимают, что ПАОК привёз в Москву "автобус".
      За какой победой??? После пропущенных двух на своём поле - никто не едет за победой к команде выше классом. Сказочница Маруся.

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 августа 2018, 22:00

      Маурисио это некий вариант Дзюбы.
      Бурогозит много, толку мало.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 21:15

      ну что тут сказать типичный ПЕТУХ

      8
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 августа 2018, 20:59

      здесь вам не в греции бурагозить... будет вам "победа"...

      7
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 августа 2018, 20:50

      Не хлопцы, вы приедите в Москву только за матрёшкой!

      8
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 августа 2018, 20:46

      Надо настроение Маурисио завтра подпортить)))

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