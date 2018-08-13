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  • Маурисио – перед матчем со «Спартаком»: «ПАОК приехал в Москву за победой»

Маурисио – перед матчем со «Спартаком»: «ПАОК приехал в Москву за победой»

13 августа 2018, 20:38
11

Полузащитник ПАОКа Маурисио поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

«У нас хорошее настроение, приехали в Москву за победой. Хотя в первом матче не все получилось. Вчера я получил небольшое повреждение, но готов на сто процентов. Если тренер поставит в состав, буду играть», – сказал Маурисио.

В первой встрече ПАОК победил со счетом 3:2. Ответная игра состоится в Москве 14 августа.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Маурисио
Комментарии (11)
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bzfar
1534182300
Такое ощущение, что Маурисио главный болтолог в ПАОКе
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bzfar
1534182377
Надо настроение Маурисио завтра подпортить)))
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Yev
1534182653
Не хлопцы, вы приедите в Москву только за матрёшкой!
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84aivengo
1534183159
здесь вам не в греции бурагозить... будет вам "победа"...
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Полная Канистра
1534184152
ну что тут сказать типичный ПЕТУХ
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Мары
1534186832
Маурисио это некий вариант Дзюбы. Бурогозит много, толку мало.
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Владислав Vlad
1534187020
Ну зачем Маруся врёт??? Все же понимают, что ПАОК привёз в Москву "автобус". За какой победой??? После пропущенных двух на своём поле - никто не едет за победой к команде выше классом. Сказочница Маруся.
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zigbert
1534189740
Что то он очень разговорился.
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Aseke_84
1534220830
Удачи Спартаку!
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OfaZavr
1534230826
перед игрой часто подобное слышим а на деле получается совсем по другому, да и Маурисио что-то сотрясать воздух часто стал, не к добру для ПАОКа это)
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