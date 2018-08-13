Игроки ПАОКа получат 1 миллион, если пройдут «Спартак» в Лиге чемпионов

По информации Betfootball, российский владелец ПАОКа Иван Саввиди заплатит футболистам команды 1 миллион евро, если они пройдут «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Подобным образом Саввиди уже мотивировал игроков перед игрой второго отборочного этапа с «Базелем». Однако, в том случае сумма была гораздо меньше.

В первом матче ПАОК на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в Москве во вторник, 14 августа, и начнется в 20:30 по московскому времени.