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    Игроки ПАОКа получат 1 миллион, если пройдут «Спартак» в Лиге чемпионов

    По информации Betfootball, российский владелец ПАОКа Иван Саввиди заплатит футболистам команды 1 миллион евро, если они пройдут «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Подобным образом Саввиди уже мотивировал игроков перед игрой второго отборочного этапа с «Базелем». Однако, в том случае сумма была гораздо меньше.

    В первом матче ПАОК на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в Москве во вторник, 14 августа, и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 13:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +88

      nikurit 14 августа 2018, 07:56

      а если не пройдут, то будут должны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 августа 2018, 20:58

      Спартаку завтра придется очень сильно постараться что бы пройти дальше!!! Если завтра Адриано будет опять ходить по полю и улыбаться, а Промес сам с собой играть и только руками разводить, то Савииди придется отстегнуть лямчик!!!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:16

      А без 1млн. они и играть не будут?

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:39

      надеюсь эта сверхмотивация им не поможет)

      6
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 августа 2018, 15:42

      Спартак дома , ВИииИИибиииит ПАОК пусть не понтуется XD

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2018, 15:03

      Российский владелец заплатит грекам за то,что они обыграют российский клуб. Тов.Сталин! Лежите,пожалуйста,не вставайте! Это-газетная утка! Нет такого гражданина в России.Да, Вы угадали,-проделки западных спецслужб.

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 августа 2018, 14:33

      Очень даже хорошая мотивация!

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 августа 2018, 14:28

      они его не получат

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 августа 2018, 14:09

      Федун, заплати им полтора, и пусть не приезжают.

      7
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > Bivaliy67 13 августа 2018, 14:14

      Федун, заплати Спартаку 2 и пусть приезжают.

      4
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