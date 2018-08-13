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  • Игроки ПАОКа получат 1 миллион, если пройдут «Спартак» в Лиге чемпионов

Игроки ПАОКа получат 1 миллион, если пройдут «Спартак» в Лиге чемпионов

13 августа 2018, 13:38
11

По информации Betfootball, российский владелец ПАОКа Иван Саввиди заплатит футболистам команды 1 миллион евро, если они пройдут «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Подобным образом Саввиди уже мотивировал игроков перед игрой второго отборочного этапа с «Базелем». Однако, в том случае сумма была гораздо меньше.

В первом матче ПАОК на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в Москве во вторник, 14 августа, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак ПАОК
Комментарии (11)
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Bivaliy67
1534158595
Федун, заплати им полтора, и пусть не приезжают.
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Project Бабангида
1534159712
они его не получат
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Almazovich
1534159984
Очень даже хорошая мотивация!
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yorgenbarenz
1534161831
Российский владелец заплатит грекам за то,что они обыграют российский клуб. Тов.Сталин! Лежите,пожалуйста,не вставайте! Это-газетная утка! Нет такого гражданина в России.Да, Вы угадали,-проделки западных спецслужб.
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h3LL1k
1534164166
Спартак дома , ВИииИИибиииит ПАОК пусть не понтуется XD
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OfaZavr
1534174757
надеюсь эта сверхмотивация им не поможет)
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zigbert
1534176999
А без 1млн. они и играть не будут?
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Сильвербой
1534183097
Спартаку завтра придется очень сильно постараться что бы пройти дальше!!! Если завтра Адриано будет опять ходить по полю и улыбаться, а Промес сам с собой играть и только руками разводить, то Савииди придется отстегнуть лямчик!!!
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nikurit
1534222617
а если не пройдут, то будут должны
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