Экс-игрок «Зенита» Маурисио готов вернуться в Россию

зачем он нужен в 33 года думаю ничем не сильнее наших молодых игроков если только в Рубин в ФНЛ пусть поможет клубу выйти в РПЛ или тот же Арсенал
Пьер Фернандес, агент полузащитника Жозе Маурисио, заявил, что его клиент готов рассмотреть предложение из РПЛ.
«Контракт Маурисио с «Панатинаикосом» закончился, в данный момент он свободный агент. Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-лиге», – заявил Фернандес.
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