Экс-игрок «Зенита» Маурисио готов вернуться в Россию

Пьер Фернандес, агент полузащитника Жозе Маурисио, заявил, что его клиент готов рассмотреть предложение из РПЛ.

«Контракт Маурисио с «Панатинаикосом» закончился, в данный момент он свободный агент. Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-лиге», – заявил Фернандес.

Маурисио 33 года.

В России он играл за «Ахмат» и «Зенит».

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