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Экс-игрок «Зенита» Маурисио готов вернуться в Россию

Пьер Фернандес, агент полузащитника Жозе Маурисио, заявил, что его клиент готов рассмотреть предложение из РПЛ.

«Контракт Маурисио с «Панатинаикосом» закончился, в данный момент он свободный агент. Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-лиге», – заявил Фернандес.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16766

    Garrincha58 8 минут назад

    зачем он нужен в 33 года думаю ничем не сильнее наших молодых игроков если только в Рубин в ФНЛ пусть поможет клубу выйти в РПЛ или тот же Арсенал

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    Рейтинг: +400

    kazak1975 19 минут назад

    Он играл за терек, а не ахмат.

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    Рейтинг: 0

    ПалкоВводецъ_1 44 минуты назад

    Для Зенита он точно сейчас слабоват. Ну разве что Спартак поднимать с колен. Гыгыгы

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    Рейтинг: +15509

    ilichkadr 50 минут назад

    Маурисио не плохой полузащитник......... был.

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