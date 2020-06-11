ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за экс-игрока «Зенита» Маурисио

Полузащитник ПАОКа Маурисио может этим летом вернуться в Россию.

Агент футболиста Пьер Фернандес подтвердил, что на его клиента претендуют два клуба РПЛ.

«Маурисио интересуются в «Ростове» и ЦСКА? Да, это правда. Но «Ростов» отправил нам не очень хорошее предложение. ЦСКА пытался подписать Маурисио, у них всегда было это желание, и теперь им снова он интересен.

Он может получить российский паспорт? Да, это тоже правда. Он может получить паспорт и играть как россиянин.

К тому же мне вчера позвонил Данни и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в «Зенит»! Он очень его любит как футболиста», – сказал агент.