ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за экс-игрока «Зенита» Маурисио

С чего это вдруг к нему стали проявлять интерес?
Полузащитник ПАОКа Маурисио может этим летом вернуться в Россию.
Агент футболиста Пьер Фернандес подтвердил, что на его клиента претендуют два клуба РПЛ.
«Маурисио интересуются в «Ростове» и ЦСКА? Да, это правда. Но «Ростов» отправил нам не очень хорошее предложение. ЦСКА пытался подписать Маурисио, у них всегда было это желание, и теперь им снова он интересен.
Он может получить российский паспорт? Да, это тоже правда. Он может получить паспорт и играть как россиянин.
К тому же мне вчера позвонил Данни и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в «Зенит»! Он очень его любит как футболиста», – сказал агент.
- С 2010 по 2015 год Маурисио выступал за «Ахмат».
- Затем бразилец полтора сезона провел в «Зените».
- В октябре игроку исполнится 32 года.