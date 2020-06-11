Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за экс-игрока «Зенита» Маурисио

    Полузащитник ПАОКа Маурисио может этим летом вернуться в Россию.

    Агент футболиста Пьер Фернандес подтвердил, что на его клиента претендуют два клуба РПЛ.

    «Маурисио интересуются в «Ростове» и ЦСКА? Да, это правда. Но «Ростов» отправил нам не очень хорошее предложение. ЦСКА пытался подписать Маурисио, у них всегда было это желание, и теперь им снова он интересен.

    Он может получить российский паспорт? Да, это тоже правда. Он может получить паспорт и играть как россиянин.

    К тому же мне вчера позвонил Данни и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в «Зенит»! Он очень его любит как футболиста», – сказал агент.

    • С 2010 по 2015 год Маурисио выступал за «Ахмат».
    • Затем бразилец полтора сезона провел в «Зените».
    • В октябре игроку исполнится 32 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76957

      zigbert 1 минуту назад

      С чего это вдруг к нему стали проявлять интерес?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2078

      Axe111 13 минут назад

      Да накуй он нужен,нулевой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      acor94 31 минуту назад

      Лучше бы Джулиано вернуть в Россию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8345

      Skull_Boy 40 минут назад

      Чтобы старикашка перешел в ЦСКА ну конечно верим, это тебе не Вагнер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      Cleaner 1 час назад

      Да он же НИКАКОЙ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ziborock 1 час назад

      Ага! Данни, которого вышвырнули из Зенита попросил туда вернутся Маурисио!)) Видимо чтобы поржать!))) Да и самого Маурисио оттуда вышвырнули, хотя игрок то хороший!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39495

      portero 1 час назад

      (К тому же мне вчера позвонил Данни и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в «Зенит»! Он очень его любит как футболиста», – сказал агент.)
      а Данни что должность в Зените получил? агенты опять звиздят....

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru