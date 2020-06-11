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  • ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за экс-игрока «Зенита» Маурисио

ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за экс-игрока «Зенита» Маурисио

11 июня 2020, 19:35
8

Полузащитник ПАОКа Маурисио может этим летом вернуться в Россию.

Агент футболиста Пьер Фернандес подтвердил, что на его клиента претендуют два клуба РПЛ.

«Маурисио интересуются в «Ростове» и ЦСКА? Да, это правда. Но «Ростов» отправил нам не очень хорошее предложение. ЦСКА пытался подписать Маурисио, у них всегда было это желание, и теперь им снова он интересен.

Он может получить российский паспорт? Да, это тоже правда. Он может получить паспорт и играть как россиянин.

К тому же мне вчера позвонил Данни и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в «Зенит»! Он очень его любит как футболиста», – сказал агент.

  • С 2010 по 2015 год Маурисио выступал за «Ахмат».
  • Затем бразилец полтора сезона провел в «Зените».
  • В октябре игроку исполнится 32 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов ПАОК Маурисио
Комментарии (8)
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portero
1591894086
(К тому же мне вчера позвонил Данни и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в «Зенит»! Он очень его любит как футболиста», – сказал агент.) а Данни что должность в Зените получил? агенты опять звиздят....
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Skull_Boy
1591896322
Чтобы старикашка перешел в ЦСКА ну конечно верим, это тебе не Вагнер
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acor94
1591896876
Лучше бы Джулиано вернуть в Россию
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Axe111
1591897978
Да накуй он нужен,нулевой
Ответить
zigbert
1591898693
С чего это вдруг к нему стали проявлять интерес?
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