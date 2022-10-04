Маурисио: «Луческу был слишком эгоистичным. В «Зените» он со многими конфликтовал»

Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио высказался о бывшем тренере клуба из Петербурга Мирче Луческу.

– После Боаша в «Зенит» пришел Луческу. Противоречивый персонаж?

– Андре оставил после себя топовый состав. Но Луческу оказался очень странным тренером.

– В плане?

– Преследовал свои цели. Мирча поменял практически всю команду, со многими конфликтовал. Ему уже тогда было много лет, и некоторые его идеи были консервативными: нельзя много разговаривать, нельзя высказывать свое мнение. «Я знаю все, а вы должны делать, что я скажу», – типа такого.

Плюс Луческу был несправедлив с Данни. Мигель – легенда российского футбола. А Мирча отобрал у него капитанскую повязку и посадил на лавку.

Луческу был слишком эгоистичным. Во многом из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами в том сезоне.