Маурисио: «Луческу был слишком эгоистичным. В «Зените» он со многими конфликтовал»

Так то Боаш ничего не оставил. После него был продан Халк, а за ним пошла глобальная распродажа. Лучку держался до продажи Витсель. После же продажи развалился центр, а за ним и вся команда.
Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио высказался о бывшем тренере клуба из Петербурга Мирче Луческу.
– После Боаша в «Зенит» пришел Луческу. Противоречивый персонаж?
– Андре оставил после себя топовый состав. Но Луческу оказался очень странным тренером.
– В плане?
– Преследовал свои цели. Мирча поменял практически всю команду, со многими конфликтовал. Ему уже тогда было много лет, и некоторые его идеи были консервативными: нельзя много разговаривать, нельзя высказывать свое мнение. «Я знаю все, а вы должны делать, что я скажу», – типа такого.
Плюс Луческу был несправедлив с Данни. Мигель – легенда российского футбола. А Мирча отобрал у него капитанскую повязку и посадил на лавку.
Луческу был слишком эгоистичным. Во многом из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами в том сезоне.
- Румын тренировал «Зенит» с 2016 по 2017-й год.
- Сейчас он возглавляет киевское «Динaмо».