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    Маурисио: «Луческу был слишком эгоистичным. В «Зените» он со многими конфликтовал»

    Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио высказался о бывшем тренере клуба из Петербурга Мирче Луческу.

    – После Боаша в «Зенит» пришел Луческу. Противоречивый персонаж?

    – Андре оставил после себя топовый состав. Но Луческу оказался очень странным тренером.

    – В плане?

    – Преследовал свои цели. Мирча поменял практически всю команду, со многими конфликтовал. Ему уже тогда было много лет, и некоторые его идеи были консервативными: нельзя много разговаривать, нельзя высказывать свое мнение. «Я знаю все, а вы должны делать, что я скажу», – типа такого.

    Плюс Луческу был несправедлив с Данни. Мигель – легенда российского футбола. А Мирча отобрал у него капитанскую повязку и посадил на лавку.

    Луческу был слишком эгоистичным. Во многом из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами в том сезоне.

    • Румын тренировал «Зенит» с 2016 по 2017-й год.
    • Сейчас он возглавляет киевское «Динaмо».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5431

      TOMSON 38 минут назад

      Так то Боаш ничего не оставил. После него был продан Халк, а за ним пошла глобальная распродажа. Лучку держался до продажи Витсель. После же продажи развалился центр, а за ним и вся команда.

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      Рейтинг: +10232

      R_a_i_n 40 минут назад

      Он и сейчас ядом плюётся

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