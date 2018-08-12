Маурисио может пропустить ответный матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Полузащитник ПАОКа Маурисио может не сыграть против «Спартака» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Под конец сегодняшней тренировки бразилец получил сильный удар по ноге. На месте ушиба появилась опухлость.

Несмотря на это, футболист полетел с командой в Москву. Решение о его участии в матче будет приниматься в понедельник. В первой встрече, завершившейся победой греков (3:2), Маурисио провел на поле 84 минуты.

Матч «Спартак» – ПАОК состоится в Москве во вторник, 14 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени.