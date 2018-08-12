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    Маурисио может пропустить ответный матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов

    Полузащитник ПАОКа Маурисио может не сыграть против «Спартака» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Под конец сегодняшней тренировки бразилец получил сильный удар по ноге. На месте ушиба появилась опухлость.

    Несмотря на это, футболист полетел с командой в Москву. Решение о его участии в матче будет приниматься в понедельник. В первой встрече, завершившейся победой греков (3:2), Маурисио провел на поле 84 минуты.

    Матч «Спартак» – ПАОК состоится в Москве во вторник, 14 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    12.08.2018 15:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 августа 2018, 06:58

      Какое счастье!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 20:19

      будет не будет играть нас особо этот чел не колышит у нас свои задачи как вас укатать в трубочку

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 19:06

      ну не будет играть и не будет, нам главное грамотно решить свои задачи.

      7
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 августа 2018, 18:43

      Судейку нам, как вчера и дело в шляпе.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 августа 2018, 18:41

      А обещал голешник соорудить.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > Сибирь за Спартак 12 августа 2018, 18:55

      Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 16:45

      Большой опасности он не представляет. Надо настраиваться на игру.

      7
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 августа 2018, 16:44

      Никто не обидится, если этого костолома не будет)))

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 августа 2018, 16:18

      А какая разница, выйдет он или нет ?
      Спартаку надо революцию в мозгах устроить.Вот этого ему как раз и не хватает.

      6
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