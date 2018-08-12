Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маурисио может пропустить ответный матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Маурисио может пропустить ответный матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов

12 августа 2018, 15:43
9

Полузащитник ПАОКа Маурисио может не сыграть против «Спартака» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Под конец сегодняшней тренировки бразилец получил сильный удар по ноге. На месте ушиба появилась опухлость.

Несмотря на это, футболист полетел с командой в Москву. Решение о его участии в матче будет приниматься в понедельник. В первой встрече, завершившейся победой греков (3:2), Маурисио провел на поле 84 минуты.

Матч «Спартак» – ПАОК состоится в Москве во вторник, 14 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Спартак ПАОК Маурисио
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мары
1534079887
А какая разница, выйдет он или нет ? Спартаку надо революцию в мозгах устроить.Вот этого ему как раз и не хватает.
Ответить
bzfar
1534081447
Никто не обидится, если этого костолома не будет)))
Ответить
zigbert
1534081531
Большой опасности он не представляет. Надо настраиваться на игру.
Ответить
Сибирь за Спартак
1534088466
А обещал голешник соорудить.
Ответить
СШГЭС
1534088629
Судейку нам, как вчера и дело в шляпе.
Ответить
OfaZavr
1534089984
ну не будет играть и не будет, нам главное грамотно решить свои задачи.
Ответить
Полная Канистра
1534094354
будет не будет играть нас особо этот чел не колышит у нас свои задачи как вас укатать в трубочку
Ответить
Опорник84
1534132736
Какое счастье!
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
1
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+