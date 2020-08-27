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  • «Локомотиву» предложили бесплатно подписать экс-полузащитника «Зенита» Маурисио

«Локомотиву» предложили бесплатно подписать экс-полузащитника «Зенита» Маурисио

27 августа 2020, 23:57
15

Пьер Фернандес, агент бывшего хавбека «Зенита» Маурисио, сообщил, что «Локомотив» сейчас рассматривает вариант с подписанием его клиента.

«Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он очень хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива», ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть следующую игру.

Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Хоть и Жорже Мендеш связался с Гараем и Данни, чтобы спросить о Маурисио, и они очень хорошо о нем отзывались. Также он сказал, что Маурисио может играть в любом большом клубе Европы!

У него бесплатный трансфер, и мы ждем, что Марко Николич быстро его утвердит, потому что Маурисио хочет приехать и помочь «Ломомотиву». Ждем сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если ответа не будет, игрок поедет в Испанию», – сказал агент.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Маурисио
Комментарии (15)
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GreyDM
1598569831
т.е. ПАОКу он нах не нужен, а Локо просто необходим?)) Чё за бред? С нашим лимитом нельзя так легионерскими квотами разбрасываться...
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mutabor0992
1598570181
Примерно так...Давай подпишем этого калеку,а бабло попилим...Потом придумаем травму и усе.Дело в шляпе.У кокоши ведь проканало.
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altezzik
1598590139
И Жулиано, и Маурисио могли бы пригодится Зениту. Явно не хуже были, чем условные Оздоев и Ригони.
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ilichkadr
1598594343
А слов-то сколько!? Видимо у агента совсем плохо с баблом, не иначе нищенствует..............
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Etiainen
1598595704
надо брать
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Sanches65
1598598929
Если зарплату ему будет платить агент, то Локо Маурисио не помешает.
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Ганнибал Лектор
1598603483
Нет, не возьмут. Там вася кикнадзе по кличке "откат". С нулевого трансфера не заработаешь...
Ответить
Закат ЕдРа
1598606455
Я , Аларм, Борат, Парацетамол, Питерский князь, Маркела создали ультрас группу. Наше название Голубые Зянитки. Вступайте в наши ряды. У нас оргии каждый день. Само собой без дам. Кто готов отписываемся тут.
Ответить
vladimir-7
1598611378
Пьер Фернандес сказки рассказывает, всё упирается в зарплату игрока, а то, что трансфер бесплатный, то это привлечение внимания клубов.
Ответить
m40
1598628077
Подпишут бесплатно, а играть будет за еду
Ответить
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