«Локомотиву» предложили бесплатно подписать экс-полузащитника «Зенита» Маурисио

Пьер Фернандес, агент бывшего хавбека «Зенита» Маурисио, сообщил, что «Локомотив» сейчас рассматривает вариант с подписанием его клиента.

«Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он очень хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива», ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть следующую игру.

Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Хоть и Жорже Мендеш связался с Гараем и Данни, чтобы спросить о Маурисио, и они очень хорошо о нем отзывались. Также он сказал, что Маурисио может играть в любом большом клубе Европы!

У него бесплатный трансфер, и мы ждем, что Марко Николич быстро его утвердит, потому что Маурисио хочет приехать и помочь «Ломомотиву». Ждем сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если ответа не будет, игрок поедет в Испанию», – сказал агент.