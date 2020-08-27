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    «Локомотиву» предложили бесплатно подписать экс-полузащитника «Зенита» Маурисио

    Пьер Фернандес, агент бывшего хавбека «Зенита» Маурисио, сообщил, что «Локомотив» сейчас рассматривает вариант с подписанием его клиента.

    «Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он очень хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива», ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть следующую игру.

    Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Хоть и Жорже Мендеш связался с Гараем и Данни, чтобы спросить о Маурисио, и они очень хорошо о нем отзывались. Также он сказал, что Маурисио может играть в любом большом клубе Европы!

    У него бесплатный трансфер, и мы ждем, что Марко Николич быстро его утвердит, потому что Маурисио хочет приехать и помочь «Ломомотиву». Ждем сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если ответа не будет, игрок поедет в Испанию», – сказал агент.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    27.08.2020 23:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2961

      Черкизовский Кот 31 секунду назад

      Хуже только Нойштедтер.

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      Рейтинг: +10263

      derrik2000 7 минут назад

      В офис Спартака этот агент побоялся заходить: засмеют с таким "выгодным предложением".

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      Рейтинг: +7745

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Бесплатный сыр бывает только в мышеловке )))

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 минут назад

      Локо приехал

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      Рейтинг: +2346

      Гавроша 32 минуты назад

      С трудом вспомнил, что это за игрок. Ладно, пусть забирают.

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