Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год

Посредники от лица «Зенита» обращались к нападающему сборной Швейцарии Брелю Эмболо с предложением о переходе в петербургский клуб.

Самому игроку было интересно поиграть в российской команде, но он хотел зарабатывать в ней не менее 4 миллионов евро в год.

«Зенит» напрямую с не контактировал с форвардом, и в итоге до переговоров дело не дошло. Недавно «Ренн» продал Эмболо в «Атланту Юнайтед» за 17 миллионов евро.