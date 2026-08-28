Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год

Посредники от лица «Зенита» обращались к нападающему сборной Швейцарии Брелю Эмболо с предложением о переходе в петербургский клуб.
Самому игроку было интересно поиграть в российской команде, но он хотел зарабатывать в ней не менее 4 миллионов евро в год.
«Зенит» напрямую с не контактировал с форвардом, и в итоге до переговоров дело не дошло. Недавно «Ренн» продал Эмболо в «Атланту Юнайтед» за 17 миллионов евро.
- 29-летний Эмболо в прошлом сезоне провел за французский клуб 34 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- На ЧМ-2026 он отметился 2 голами и 2 ассистами в 6 встречах.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov