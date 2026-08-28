Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»

Комментатор Константин Генич считает, что содержание и качество игры ЦСКА не соответствует результатам на старте сезона‑2026/27.

– ЦСКА вклинился в топ‑3 РПЛ после пятого тура. Как оцените старт армейцев в этом сезоне?

– Я бы не торопился с оценками ЦСКА на старте сезона. Наверное, результаты ЦСКА превосходят содержание и качество игры армейцев. Я бы всe‑таки продолжал наблюдать за процессами, которые происходят в ЦСКА.

Как будто судьба сама подсказывает Игдисамову какие‑то решения относительно игроков – сначала травма Мойзеса, теперь Баринова. Все это ставит перед Игдисамовым почти однозначный выбор основного состава. Если до этого у него в голове были планы «Б», «В» и так далее, то сейчас он вернул Кругового на родную позицию. Хотя не исключено, что его еще вернут обратно на правый фланг атаки, а позицию слева в обороне займет Матеус Рейс.

В целом у ЦСКА было как хорошее в стартовых пяти турах, так и откровенно не самые удачные матчи. В начале сезона ЦСКА всe‑таки повезло с календарем, повезло с тем, что матч с «Ростовом» был перенесен в Москву. Поэтому пока наблюдаем за процессом.

В контексте ЦСКА я бы вообще ушел от категоричности: что удачно, а что нет, раз забил Лусиано, значит, его сейчас прорвет и так далее. Были у ЦСКА хорошие решения, но были и откровенно неудачные по матч‑менеджменту. Например, в матче с «Ростовом», когда Игдисамов убрал многих лидеров с поля и ЦСКА потерял контригру. Хорошо, что они ту встречу вообще не проиграли.

Хорошо, что ЦСКА идет в группе лидеров, но мне кажется, что это, скорее, стечение обстоятельств. Как мы уже говорили – это календарь, это разобранный «Локомотив» в очном матче, это «Балтика», где все очень удачно сложилось с отмененными голами, это и три отмененных гола «Факела».

Поэтому за результат ЦСКА сейчас можно поставить огромный плюс. 11 очков – это очень хороший набор для нынешнего ЦСКА. Но, безусловно, команда может больше. Но сейчас я бы в эйфорию не впадал. Хочется, чтобы команда обрела стабильность.