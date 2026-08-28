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  • Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»

Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»

28 августа, 09:57
7

Комментатор Константин Генич считает, что содержание и качество игры ЦСКА не соответствует результатам на старте сезона‑2026/27.

– ЦСКА вклинился в топ‑3 РПЛ после пятого тура. Как оцените старт армейцев в этом сезоне?

– Я бы не торопился с оценками ЦСКА на старте сезона. Наверное, результаты ЦСКА превосходят содержание и качество игры армейцев. Я бы всe‑таки продолжал наблюдать за процессами, которые происходят в ЦСКА.

Как будто судьба сама подсказывает Игдисамову какие‑то решения относительно игроков – сначала травма Мойзеса, теперь Баринова. Все это ставит перед Игдисамовым почти однозначный выбор основного состава. Если до этого у него в голове были планы «Б», «В» и так далее, то сейчас он вернул Кругового на родную позицию. Хотя не исключено, что его еще вернут обратно на правый фланг атаки, а позицию слева в обороне займет Матеус Рейс.

В целом у ЦСКА было как хорошее в стартовых пяти турах, так и откровенно не самые удачные матчи. В начале сезона ЦСКА всe‑таки повезло с календарем, повезло с тем, что матч с «Ростовом» был перенесен в Москву. Поэтому пока наблюдаем за процессом.

В контексте ЦСКА я бы вообще ушел от категоричности: что удачно, а что нет, раз забил Лусиано, значит, его сейчас прорвет и так далее. Были у ЦСКА хорошие решения, но были и откровенно неудачные по матч‑менеджменту. Например, в матче с «Ростовом», когда Игдисамов убрал многих лидеров с поля и ЦСКА потерял контригру. Хорошо, что они ту встречу вообще не проиграли.

Хорошо, что ЦСКА идет в группе лидеров, но мне кажется, что это, скорее, стечение обстоятельств. Как мы уже говорили – это календарь, это разобранный «Локомотив» в очном матче, это «Балтика», где все очень удачно сложилось с отмененными голами, это и три отмененных гола «Факела».

Поэтому за результат ЦСКА сейчас можно поставить огромный плюс. 11 очков – это очень хороший набор для нынешнего ЦСКА. Но, безусловно, команда может больше. Но сейчас я бы в эйфорию не впадал. Хочется, чтобы команда обрела стабильность.

  • ЦСКА занимает 3-е место с 11 очками после 5 туров.
  • Только красно-синие и лидирующий с 15 очками «Краснодар» еще не проигрывали в текущем чемпионате России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Генич Константин
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1787904285
Не, ну нормальный старт! 5 игр дома отыграть, такого в мире я не слышал нигде, что б в высшей лиге страны за последние 5 лет было.. Это просто подарок судьбы, идеальная возможность быть в топ 3... Посмотрим потом, после 5 выездов подряд, как команда будет себя чувствовать! А так да, пока по очкам все хорошо, молодцы!
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nismyakin
1787904667
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 14 лет работают! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Интерес
1787904721
ОГорчён, что в тройке, но тщательно скрывает это за многословием и ложной озабоченностью.ПОдожди, все главные огорчения ещё впереди!
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Красногвардейчик
1787910355
Педич расстроился))
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boris63
1787912946
Вполне можно согласиться, пока можно сказать, везение. Пять матчей дома, команды из второй десятки, кроме Балтики. С такими командами нужно было брать сто процентов побед, но Армейцы без игры и тактики и к тому же забивать некому. Но у Игдисамова всё по бумажкам лучше всех, посмотрим что будет дальше когда пойдут более сильные команды. Да ещё без усиления.
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