Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова.
«Мне нравится тренер «Оренбурга», они стараются играть в футбол. Если бы Ахметзянов был в «Спартаке» с сильным составом, то боролся бы за чемпионство. Ахметзянов, в отличие от Талалаева, может идти в большой клуб. У Андрея нет футбола, а Ахметзянов никогда не старается никого обидеть, не тянет одеяло на себя», – сказал Селюк.
- «Оренбург» занимает 9-е место в РПЛ с 6 очками после 5 туров.
- 42-летний Ахметзянов возглавляет клуб с 10 октября 2025 года.
Источник: Metaratings.ru