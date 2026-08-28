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  • Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

28 августа, 11:32
15

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова.

«Мне нравится тренер «Оренбурга», они стараются играть в футбол. Если бы Ахметзянов был в «Спартаке» с сильным составом, то боролся бы за чемпионство. Ахметзянов, в отличие от Талалаева, может идти в большой клуб. У Андрея нет футбола, а Ахметзянов никогда не старается никого обидеть, не тянет одеяло на себя», – сказал Селюк.

  • «Оренбург» занимает 9-е место в РПЛ с 6 очками после 5 туров.
  • 42-летний Ахметзянов возглавляет клуб с 10 октября 2025 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Оренбург Балтика Спартак Талалаев Андрей Ахметзянов Ильдар
Комментарии (15)
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Литейный 4 (returned)
1787908327
Комментарий скрыт модератором
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Император Бомжей
1787908358
Согласен на все 100% Оренбург прям улучился после прихода тренера. А Талалаев чертила позорная, не игры, нет никаких результатов, одни жесты, скандалы и позорище для футбола в нашей стране!
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АртурZaСМ
1787908965
Селюк видать взял его под крыло, просто так он рот открывать не будет
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Интерес
1787909942
ОН ещё года не проработал и едва удержался в РПЛ.В этом году ожидает та же участь.А коли жулик Селюк порекомендовал, то это гарантия, что никто в серьёзный клуб его не возьмёт.
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slavа0508
1787911801
Однако Балтика заняла в том году 6 место . что весьма неплохо для её состава и сейчас идёт на 6 месте . ну и в конце концов выше Оренбурга в таблице ...
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Император 1
1787911907
Обратно в КАМАЗ его, а то физрука нам поставили.
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paracetamol
1788073147
Натянут Орки свиней сегодня, вот в чем вопрос?
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