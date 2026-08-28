Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова.

«Мне нравится тренер «Оренбурга», они стараются играть в футбол. Если бы Ахметзянов был в «Спартаке» с сильным составом, то боролся бы за чемпионство. Ахметзянов, в отличие от Талалаева, может идти в большой клуб. У Андрея нет футбола, а Ахметзянов никогда не старается никого обидеть, не тянет одеяло на себя», – сказал Селюк.