Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Локомотиве»

– Что думаете про результаты «Локомотива»?

– К этому все шло. Когда у тебя разбирают лучших футболистов – а в данном случае весь центр поля, – тренеру тяжело. Нужны замены на эти позиции.

– Прав ли Баринов, когда говорит, что «все бегут из клуба»?

– Это право Димы так говорить. Тем более он воспитанник «Локо», провел там много лет. Благодаря ему завоевывались титулы. Может быть, он сказал резко, но глобально описал то, что сейчас происходит.

– Будут ли красно-зеленые бороться за выживание, как некоторые считают?

– Думаю, руководство понимает, что усиление необходимо. Оборона осталась плюс-минус та же... «Локомотив», конечно, не станет участвовать в борьбе за тройку, как мне кажется, но и за выживание не должен. Скорее, окажется где-то в середине таблицы.