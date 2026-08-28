Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание

28 августа, 09:46
6

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Локомотиве»

– Что думаете про результаты «Локомотива»?

– К этому все шло. Когда у тебя разбирают лучших футболистов – а в данном случае весь центр поля, – тренеру тяжело. Нужны замены на эти позиции.

– Прав ли Баринов, когда говорит, что «все бегут из клуба»?

– Это право Димы так говорить. Тем более он воспитанник «Локо», провел там много лет. Благодаря ему завоевывались титулы. Может быть, он сказал резко, но глобально описал то, что сейчас происходит.

– Будут ли красно-зеленые бороться за выживание, как некоторые считают?

– Думаю, руководство понимает, что усиление необходимо. Оборона осталась плюс-минус та же... «Локомотив», конечно, не станет участвовать в борьбе за тройку, как мне кажется, но и за выживание не должен. Скорее, окажется где-то в середине таблицы.

  • «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 3 очками после 5 туров.
  • Этим летом москвичи продали полузащитников Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Карпукаса в «Зенит», а также форварда Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

Еще по теме:
Мостовой ответил, кто популярнее – он или Аршавин 9
Аршавин нашел для Черчесова два варианта в Москве 3
Аршавин – о Гусеве в «Ахмате»: «Ниже уже не упасть» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Аршавин Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nismyakin
1787904673
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
Ответить
srg38
1787907535
Займем наше любимое 7 место
Ответить
Интерес
1787910161
В восьмёрке будет.
Ответить
Бумбраш
1787910654
Чипсавин лучше бы оценил свою работу.. везде лезет,в любой бочке затычка
Ответить
Триумфальный
1787920319
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
14
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
26
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
1
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+