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Сантана: «Меня впечатлил проект развития «Кубани»

17 февраля 2016, 17:10
5

Новичок "Кубани" Фелипе Сантана рассказал, почему он решил перейти в краснодарский клуб.

"Наиболее известными для меня являются ЦСКА и "Зенит", так как они регулярно выступают в Лиге Чемпионов. Также в ЦСКА играли мои друзья Жо и Вагнер Лав. Еще я знаю о московском "Динамо", чьи цвета защищали Кевин Кураньи и Дуглас, с которыми я также знаком.

Перед тем, как принять предложение "Кубани", я пообщался с Кураньи, который высоко отозвался об уровне команды. Еще мне удалось побеседовать с Ари, форвардом ФК "Краснодар", также посоветовавшим мне принять предложение "Кубани". Он похвалил игру команды, а также признался, что ему очень нравится сам город. После таких отзывов я долго не раздумывал.

Я смотрел фотографии с красивыми местами Краснодара, фотографии со стадиона, передающие антураж вокруг футбольных матчей, но пока моя главная цель - играть, а не любоваться красотами и местами, где можно провести время.

У меня было немало предложений, но то, как был изложен проект развития, перспектив "Кубани", меня впечатлило. Немаловажно, что "Кубань" предложила мне двухлетний контракт, и то, что сейчас у меня есть время спокойно набрать форму после травмы, чего я бы не смог сделать, перейдя в клуб из топ-5 ведущих чемпионатов.

Я приехал, чтобы помочь "Кубани" в тяжелой ситуации. Прошло уже несколько товарищеских матчей, и, можно сказать, что мы выглядели весьма неплохо. Естественно, нельзя сказать, что я в одиночку подниму клуб в таблице, но буду делать всe, что в моих силах", - сказал Сантана.

Напомним, что 29-летний Сантана перешел в "Кубань" 11 января на правах свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2018 года.

Источник: ФК «Кубань»
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) ЦСКА Зенит Динамо Вагнер Лав Кураньи Кевин Сантана Фелипе
Комментарии (5)
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Тяп-Ляп.
1455719040
Со следущего сезона ознакомится с красотами Сибири,Дальнего Востока.Будет что вспомнить и рассказать о Великой России.
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FanatSerj
1455721607
Что ж там ему в уши налили то, что он запел так )))
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Igreks
1455721988
лизун на запаре
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mnb 95
1455729432
А что ты ещё можешь сказать в 29 лет? Надо же отблагодарить тех, кто тебе ещё что то предложил!
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LINED
1455742627
сначала его фамилию как сатана прочитал
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