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Сантана: «Российский футбол схож с немецким в плане силовой борьбы»

29 февраля 2016, 01:52
1

Защитник "Кубани" Фелипе Сантана, защищавший в своей карьере цвета таких клубов как "Боруссия" из Дортмунда и "Шальке", прокомментировал поражение от "Зенита" (0:1) в четвертьфинальном поединке Кубка России, а также выразил мнение, что российский футбол в некотором плане схож с немецким.

"Это была тяжелая игра для нас. "Зенит" – топовый клуб в России. Тем не менее мы провели хороший матч с точки зрения оборонительных действий. Лично мне было немного тяжело, поскольку я попал в новый футбол, с новыми скоростями и другим языком. Делаю все, чтобы быть достаточно быстрым.

Мне кажется, в вашей стране очень сильный футбол. Очень много контактов, борьбы за мяч. Я бы сказал, что он в этом плане похож на немецкий. В принципе это нормально для меня, просто нужно поменять менталитет и набрать оптимальную форму. Я практически год пропустил. Конечно, это было тяжелое время. Только я знаю, как тяжело пришлось столько времени без футбола. Очень рад вернуться, поэтому и принял предложение "Кубани". Хочу помочь команде в ее ситуации. Разговоры про финансовые проблемы клуба меня не пугали. В футболе часто приходится оказываться в похожих ситуациях. Считаю, "Кубань" – большой клуб. Нам пообещали, что исправят ситуацию, и самое главное, действительно начали все исправлять.

Какие русские слова знаю? Спасибо, вправо, влево, вперед, назад. Пока только направления", – сказал Сантана.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Кубань (ЛФЛ) Зенит Шальке-04 Боруссия Д Сантана Фелипе
Комментарии (1)
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Black Giz
1456729884
Хотелось бы чтобы наш футбол был схож с немецким не только в плане силовой борьбы.
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