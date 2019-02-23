Рабиу подписал контракт с «Крыльями Советов»

Не надолго! Крылышки вылетят в ФНЛ и он будет проситься в Томь, Тамбов, Чертаново! Станет очередным "варягом"!
Бывший хавбек «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в РПЛ. Африканец подписал контракт с «Крыльями Советов».
«За «Крылья Советов» игрок будет выступать под номером 13. В ближайшее время новичок прибудет в расположение нашей команды в Белеке», – сообщила пресс-служба волжан.
- В текущем сезоне РПЛ Рабиу сыграл в 11 матчах.
- В течение карьеры большего всего матчей ганец провел за французский «Эвиан» (2010-2013 годы, 64 игры в чемпионате Франции, два гола).
- «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.