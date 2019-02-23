Рабиу подписал контракт с «Крыльями Советов»

Бывший хавбек «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в РПЛ. Африканец подписал контракт с «Крыльями Советов».

«За «Крылья Советов» игрок будет выступать под номером 13. В ближайшее время новичок прибудет в расположение нашей команды в Белеке», – сообщила пресс-служба волжан.