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    Рабиу подписал контракт с «Крыльями Советов»

    Бывший хавбек «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в РПЛ. Африканец подписал контракт с «Крыльями Советов».

    «За «Крылья Советов» игрок будет выступать под номером 13. В ближайшее время новичок прибудет в расположение нашей команды в Белеке», – сообщила пресс-служба волжан.

    • В текущем сезоне РПЛ Рабиу сыграл в 11 матчах.
    • В течение карьеры большего всего матчей ганец провел за французский «Эвиан» (2010-2013 годы, 64 игры в чемпионате Франции, два гола).
    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    23.02.2019 06:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 февраля 2019, 15:47

      Не надолго! Крылышки вылетят в ФНЛ и он будет проситься в Томь, Тамбов, Чертаново! Станет очередным "варягом"!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 12:24

      Посмотрим так ли это.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 23 февраля 2019, 10:11

      Обычный третьесортный африканец, вряд ли особо усилит состав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 09:59

      Зимнее ТО закончилось и утки улетели до летнего ТО...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 23 февраля 2019, 08:58

      Я думал с псж уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      vek410 23 февраля 2019, 08:34

      По именам состав Крыльев очень мощный! Надеемся на прорыв вверх по турнирной таблице!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vek410 23 февраля 2019, 15:48

      Вот именно, что по именам! Именами усилился и "пенсионерами"!

      0
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