Петреску намерен обратиться в ФИФА из-за задолженности «Кубани»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что специалист не получил ни одной зарплаты за все время своей работы в краснодарском клубе.

«Кубань» не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Армашу, Шандао и Рабиу. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время. У нас на руках есть решение РФС, обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь», – заявил Пырнэу.

На данный момент «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.