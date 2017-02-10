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    Петреску намерен обратиться в ФИФА из-за задолженности «Кубани»

    Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что специалист не получил ни одной зарплаты за все время своей работы в краснодарском клубе.

    «Кубань» не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Армашу, Шандао и Рабиу. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время. У нас на руках есть решение РФС, обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь», – заявил Пырнэу.

    На данный момент «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    10.02.2017 12:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2017, 14:43

      Интересно, кода Петреску из Эмиратов или Китая, где он там работал, непомню, шел в Кубань то на что он надеялся в той ситуации в которой был клуб???

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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 10 февраля 2017, 12:17

      Признают Кубань банкротом и всё, никто ничего не получит. Особенно гиена Петреску, которая пришла, бабки срубила и ушла.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Marqello 10 февраля 2017, 12:30

      К тому же после банкротства и начала распродажи активов, в первую очередь будут выплачивать задолженности по зп.

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