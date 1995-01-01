Sportbox: экс-игрок сборной Ганы Рабиу близок к подписанию контракта с «Тамбовом»

Полузащитник Мохаммед Рабиу вскоре может стать футболистом «Тамбова». Как пишет Sportbox, переговоры находятся в завершающей стадии.

Последним клубом ганца был «Париж» из Лиги 2. За него в прошлом сезоне чемпионата Рабиу провел 14 матчей, забил гол.