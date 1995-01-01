Sportbox: экс-игрок сборной Ганы Рабиу близок к подписанию контракта с «Тамбовом»

спрашивается на какой хрен он тут сдался лишь для того что бы был легионер? почему не взять в аренду русского игрока они что хотят в еврокубки попасть стадиона своего нет странные эти все дела у нас в стране
Полузащитник Мохаммед Рабиу вскоре может стать футболистом «Тамбова». Как пишет Sportbox, переговоры находятся в завершающей стадии.
Последним клубом ганца был «Париж» из Лиги 2. За него в прошлом сезоне чемпионата Рабиу провел 14 матчей, забил гол.
- На счету игрока 31 матч за сборную.
- В России он выступал за «Кубань», «Анжи», «Крылья Советов».
- «Тамбов» идет в таблице РПЛ 12-м.