Sportbox: экс-игрок сборной Ганы Рабиу близок к подписанию контракта с «Тамбовом»

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11372

      Garrincha58 54 минуты назад

      спрашивается на какой хрен он тут сдался лишь для того что бы был легионер? почему не взять в аренду русского игрока они что хотят в еврокубки попасть стадиона своего нет странные эти все дела у нас в стране

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      Рейтинг: +319

      vsolon > Garrincha58 21 минуту назад

      вот и отмени лимит будешь смотреть первенство ганы или еще какой хрени в исполнгнии экс игроков....

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