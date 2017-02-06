В «Динамо» сообщили, что клуб действительно заинтересован в приглашении Рабиу на просмотр

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что бело-голубые действительно могут пригласить на просмотр хавбека «Анжи» Мохаммеда Рабиу. Ранее появилась информация, что 27-летний игрок в ближайшее время прибудет на второй турецкий сбор динамовцев.

«Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет», – сказал Кречетов.

Ганец перешел в махачкалинский клуб из «Кубани», цвета которой он защищал с лета 2013 года, в прошлом августе. В нынешнем сезоне Рабиу ни разу на поле не выходил.