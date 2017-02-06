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    В «Динамо» сообщили, что клуб действительно заинтересован в приглашении Рабиу на просмотр

    Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что бело-голубые действительно могут пригласить на просмотр хавбека «Анжи» Мохаммеда Рабиу. Ранее появилась информация, что 27-летний игрок в ближайшее время прибудет на второй турецкий сбор динамовцев.

    «Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет», – сказал Кречетов.

    Ганец перешел в махачкалинский клуб из «Кубани», цвета которой он защищал с лета 2013 года, в прошлом августе. В нынешнем сезоне Рабиу ни разу на поле не выходил.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 8 февраля 2017, 11:15

      На перспективу

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 6 февраля 2017, 18:47

      заинтересованы - молодцы))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 февраля 2017, 18:19

      Заинтересованы-приглашайте

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