Рабиу выбыл до конца сезона

Полузащитник «Кубани» Мохаммед Рабиу в этом сезоне больше не сыграет. Об этом сообщил главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев.

«Подтвердились худшие опасения: Рабиу диагностировали разрыв крестообразных связок. В ближайшее время полузащитнику проведут операцию.

Восстановление займет четыре–шесть месяцев в зависимости от обстоятельств. Совсем скоро Рабиу отправится в Германию для более детального обследования, но факт в том, что сезон для игрока закончен», – сказал Ташуев.

Повреждение футболист получил в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).