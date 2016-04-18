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Рабиу выбыл до конца сезона

18 апреля 2016, 20:30

Полузащитник «Кубани» Мохаммед Рабиу в этом сезоне больше не сыграет. Об этом сообщил главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев.

«Подтвердились худшие опасения: Рабиу диагностировали разрыв крестообразных связок. В ближайшее время полузащитнику проведут операцию.

Восстановление займет четыре–шесть месяцев в зависимости от обстоятельств. Совсем скоро Рабиу отправится в Германию для более детального обследования, но факт в том, что сезон для игрока закончен», – сказал Ташуев.

Повреждение футболист получил в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Рабиу Мохаммед Ташуев Сергей
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