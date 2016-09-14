Паршивлюк и Тигиев вернулись в общую группу «Анжи»

«Анжи» в понедельник начал подготовку к выездному матчу 7-го тура российской Премьер-лиги против «Урала», который намечен на 17 сентября. Защитники Сергей Паршивлюк и Геогрий Тигиев восстановились от травм и вернулись в общую группу. У Сергея было мышечное повреждение, а Георгий находился в лазарете из-за воспаления связки колена.

Кроме того, получил травму хавбек Карлен Мкртчян, повредивший подколенную мышцу на одной из тренировок в расположении сборной Армении. На его восстановление уйдет не менее недели. По индивидуальной программе продолжает работать защитник Али Гаджибеков, у которого ранее было диагностировано растяжение внутренней связки колена, и полузащитник Мохаммед Рабиу, продолжающий проходить курс реабилитации после операции. Индивидуально продолжает восстанавливаться после операции и полузащитник Батраз Хадарцев.