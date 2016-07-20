Рабиу сменил «Кубань» на «Анжи»

Полузащитник «Кубани» Мохаммед Рабиу станет игроком «Анжи». Срок действия контракта 26-летнего футболиста с краснодарцами истек, поэтому он перейдет в махачкалинский клуб на правах свободного агента.

«Футбольный клуб «Кубань» благодарит Мохаммеда Рабиу за страстную и самоотверженную игру и незабываемые матчи, проведенные в футболке главной команды Краснодарского края, и желает новых успехов и высот в спортивной карьере», – говорится в сообщении «Кубани».

В прошедшем сезоне чемпионата России Рабиу провел 20 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.