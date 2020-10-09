«Тамбов» подписал экс-полузащитника «Анжи» и «Крыльев Советов» Рабиу

«Тамбов» объявил о переходе хавбека Мохаммеда Рабиу.

30-летний футболист заключил с российским клубом контракт по схеме «1+1».

За новую команду ганец будет играть под 19-м номером.

В РПЛ Рабиу известен по выступлению за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов».

В «Тамбов» полузащитник перешел из «Парижа» на правах свободного агента.