«Тамбов» подписал экс-полузащитника «Анжи» и «Крыльев Советов» Рабиу

«Тамбов» объявил о переходе хавбека Мохаммеда Рабиу.
30-летний футболист заключил с российским клубом контракт по схеме «1+1».
За новую команду ганец будет играть под 19-м номером.
- В РПЛ Рабиу известен по выступлению за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов».
- В «Тамбов» полузащитник перешел из «Парижа» на правах свободного агента.
МОХАММЕД РАБИУ СТАЛ ИГРОКОМ «ТАМБОВА»!Состав нашей команды пополнил ганский полузащитник Мохаммед Рабиу. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1». Выступать за «Тамбов» Рабиу будет под 19-м номером.Welcome to Tambov, Mohammed!Подробности https://t.co/CtpIqIbEl7 pic.twitter.com/9J0xcsIHac— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 9, 2020