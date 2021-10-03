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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Енисей
Нефтехимик - Енисей: обзор матча 03 октября 2021
Нефтехимик
03.10.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 3
Завершен
Енисей
32'
М. Уридия (П)
78'
А. Котик
64'
М. Комков
67'
М. Комков
90'
А. Скворцов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Енисей
Вторая желтая
П. Баранов
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Скворцов
87'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Бердников
84'
82'
Замена
С. Чибисов
️️️️
А. Канаплин
80'
Желтая карточка
Т. Рукас
ГОЛ! 2:2!
А. Котик
78'
Замена
Д. Талалай
️️️️
В. Москвичев
78'
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Емельянов
78'
78'
Замена
Т. Рукас
️️️️
М. Комков
73'
Вторая желтая
В. Кичин
71'
Желтая карточка
А. Масловский
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Комков
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Комков
Желтая карточка
П. Баранов
63'
Замена
П. Баранов
️️️️
К. Родионов
62'
61'
Замена
А. Масловский
️️️️
М. Сухомлинов
Желтая карточка
М. Ширяев
55'
46'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Саная
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
О. Ланин
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Р. Денисов
46'
41'
Желтая карточка
Х. Феррейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Уридия
32'
19'
Желтая карточка
О. Ланин
16'
Желтая карточка
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Енисей
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
12
Ширяев
21
Бердников
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
22
Родионов
99
Емельянов
7
Юшин
25
Уридия
4-1-2-1-2
22
Ребров
2
Кичин
33
Феррейра
6
Рукас
33
Сухомлинов
64
Ланин
10
Комков
8
Иванов
9
Песиков
8
Канаплин
32
Саная
21
Бердников
4
Чичерин
4
Чичерин
21
Бердников
22
Родионов
4
Баранов
4
Баранов
22
Родионов
16
Денисов
22
Дворецков
22
Дворецков
16
Денисов
5
Москвичев
8
Талалай
8
Талалай
5
Москвичев
99
Емельянов
9
Котик
9
Котик
99
Емельянов
32
Саная
92
Скворцов
92
Скворцов
32
Саная
8
Канаплин
14
Чибисов
14
Чибисов
8
Канаплин
33
Сухомлинов
33
Масловский
33
Масловский
33
Сухомлинов
10
Комков
96
Рукас
96
Рукас
10
Комков
64
Ланин
21
Зотов
21
Зотов
64
Ланин
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Остались в запасе
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
2
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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