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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Нефтехимик
Кубань - Нефтехимик: обзор матча 09 октября 2021
Кубань
09.10.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 2
Завершен
Нефтехимик
78'
А. Юшин
90+5'
Д. Емельянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Нефтехимик
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Д. Емельянов
89'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Юшин
Красная карточка
М. Сидоров
75'
75'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Д. Талалай
Замена
Т. Сушич
️️️️
В. Алейников
74'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Саркисов
68'
61'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Р. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Ника Гиголаев
ПП
14
Тино-Свен Сушич
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
3-3-2-2
1
Климович
81
Сидоров
27
Грицаенко
30
Таказов
33
Гапон
38
Алейников
22
Рыбин
10
Петров
36
Гурфов
11
Саркисов
90
Климов
4-2-2-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
12
Ширяев
21
Бердников
17
Котов
16
Денисов
5
Москвичев
8
Талалай
99
Емельянов
7
Юшин
25
Уридия
38
Алейников
14
Сушич
14
Сушич
38
Алейников
11
Саркисов
32
Козлов
32
Козлов
11
Саркисов
16
Денисов
2
Хубаев
2
Хубаев
16
Денисов
8
Талалай
22
Дворецков
22
Дворецков
8
Талалай
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
Остались в запасе
Кубань
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Ника Гиголаев
ПП
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Ника Гиголаев
ПП
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Кубань - Нефтехимик
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
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Кубань
1 : 0
06.06.2026
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Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
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Кубань
1 : 1
24.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
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