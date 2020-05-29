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Роланд Гиголаев
Роланд Гиголаев
Завершил карьеру
4 января 1990 (36), Тбилиси
#13 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
«Ахмат» объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками до конца сезона. Глушаков – в списке
2020.05.29 17:17
Гиголаев: «Адиев – единственный, благодаря кому мы выходим на поле. Доверия к президенту «Анжи» никакого»
2019.04.01 19:35
3
Nevasport: «Зенит» может усилиться полузащитником «Анжи» Гиголаевым
2018.12.12 20:40
20
Гиголаев: «Я не спорю, что мяч попал мне в руку. Пенальти можно было ставить, но вот вторая желтая – перебор»
2018.12.10 14:22
9
Игрок «Анжи» Гиголаев: «Надеюсь, Хабиб поможет нам победить ЦСКА»
2018.10.18 17:15
9
Игроки «Анжи» еще не решили, выйдут ли на матч с ЦСКА
2018.10.16 21:36
3
Хавбек «Анжи» Гиголаев: «Живем на базе, тут хотя бы кормят. По поводу игры с ЦСКА еще не решили»
2018.10.16 19:15
8
Полузащитник «Анжи»: «Пока играем в долг»
2018.08.22 01:11
Фото
Гиголаев сменил «Амкар» на «Ахмат»
2017.08.31 16:21
6
Бодул стал лучшим игроком «Амкара» в апреле
2017.05.12 09:53
Видео
Гол Гиголаева принес «Амкару» победу над «Зенитом» и вывел пермский клуб на пятое место
2017.03.12 13:34
49
Фото
Гиголаев стал игроком «Амкара»
2016.02.17 17:31
1
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