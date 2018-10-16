Хавбек «Анжи» Гиголаев: «Живем на базе, тут хотя бы кормят. По поводу игры с ЦСКА еще не решили»

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, как приходится выкручиваться футболистам команды в нынешней финансовой ситуации. Ранее сообщалось, что махачкалинцы не платят зарплату своим сотрудникам на протяжении четырех месяцев. Из-за этого игроки могут бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится в Каспийске в пятницу, 19 октября.

– Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже все решим.

– Уже завтра команда вылетает в Махачкалу. Все игроки полетят, или есть те, кто отказался?

– Полетим все. Еще есть несколько дней до игры. Пока сказать по этой ситуации больше нечего.

– Сколько месяцев вам уже не платят зарплату?

– Лично мне – уже четвертый месяц. Кому-то что-то понемножку выделяют, чем-то помогают в житейском плане. Но вы же понимаете, что не в таком объеме, как это должно быть в команде Премьер-лиги.

– Как футболисты выживают в такой ситуации?

– Живем на базе. Тут хотя бы кормят.

– А где жена и ребенок?

– Они дома, в Осетии. Иногда летаю к ним. Есть же еще отложенные деньги, я же не первый день в футболе. Но любые запасы когда-то заканчиваются.

– Еще верите, что задолженности погасят и история «Тосно» не повторится?

– Вот видите, какой у нас прекрасный российский футбол! А так, надежда умирает последней. Вот когда скажут, что закрыли – тогда все, конец. Но пока клуб существует, поэтому мы выходим на поле, играем и верим в лучшее.

«Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига