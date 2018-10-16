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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хавбек «Анжи» Гиголаев: «Живем на базе, тут хотя бы кормят. По поводу игры с ЦСКА еще не решили»

    Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, как приходится выкручиваться футболистам команды в нынешней финансовой ситуации. Ранее сообщалось, что махачкалинцы не платят зарплату своим сотрудникам на протяжении четырех месяцев. Из-за этого игроки могут бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится в Каспийске в пятницу, 19 октября.

    – Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже все решим.

    – Уже завтра команда вылетает в Махачкалу. Все игроки полетят, или есть те, кто отказался?

    – Полетим все. Еще есть несколько дней до игры. Пока сказать по этой ситуации больше нечего.

    – Сколько месяцев вам уже не платят зарплату?

    – Лично мне – уже четвертый месяц. Кому-то что-то понемножку выделяют, чем-то помогают в житейском плане. Но вы же понимаете, что не в таком объеме, как это должно быть в команде Премьер-лиги.

    – Как футболисты выживают в такой ситуации?

    – Живем на базе. Тут хотя бы кормят.

    – А где жена и ребенок?

    – Они дома, в Осетии. Иногда летаю к ним. Есть же еще отложенные деньги, я же не первый день в футболе. Но любые запасы когда-то заканчиваются.

    – Еще верите, что задолженности погасят и история «Тосно» не повторится?

    – Вот видите, какой у нас прекрасный российский футбол! А так, надежда умирает последней. Вот когда скажут, что закрыли – тогда все, конец. Но пока клуб существует, поэтому мы выходим на поле, играем и верим в лучшее.

    «Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига

    Источник: Sport24

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    16.10.2018 19:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 17 октября 2018, 17:42

      С ЦСКА не выйдут еды не дадут...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 октября 2018, 10:10

      Тут хотя бы кормят - Летаю иногда к семье.... Интересные фразы.

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 17 октября 2018, 00:32

      Россия-щедрая душа!!!

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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 октября 2018, 23:57

      парадокс...а как же закон о своевременной выплате зар. платы , почему руководство ещё не в тюрьме...

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > vovan55 17 октября 2018, 16:06

      Это Россия, тут закон один...когда дадут команду тогда и будем разбираться, а пока команды нет - "проблемы негра, шерифа не е*...т"...так и живём!

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 16 октября 2018, 20:33

      Вообще бред какой то творится...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 октября 2018, 19:55

      Ну езжай тогда в Европу. Там платят вовремя, без задержек

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 октября 2018, 19:30

      " Живем на базе. Тут хотя бы кормят."
      Так идите работайте,ещё и за квартиру заплатить сможете.
      (Просто не надо так прибедняться)

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