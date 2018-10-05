«Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига

А при досрочном вылете «Анжи» аж шесть команд лишатся очков.

Матч «Анжи» – ЦСКА может не состояться

Эта игра запланирована на 19 октября. Если до 18-го числа не будут выплачены долги по зарплате, игроки не появятся на поле, о чем уже уведомили руководство клуба. По словам гендиректора «Анжи» Олега Флегонтова, общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат уже составляет примерно 300 миллионов рублей, летом речь шла о 250 млн.

Информацию о возможном бойкоте подтвердил голкипер Дюпин в интервью «Спорт-Экспрессу». «Я недавно в команде. Но ни одной зарплаты так и не получил. А те, кто раньше меня, уже полгода не видели денег», – сообщил футболист.

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» лишатся очков

Довольно странная ситуация, но таков регламент. Вот выдержки оттуда: «Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разности забитых и пропущенных мячей».

Если «Анжи» снимется с чемпионата до конца первого круга, то есть, до 24 ноября (когда у нее запланирован матч 15-го тура против «Рубина»), тогда трех очков лишатся «Уфа», «Спартак», «Оренбург», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Краснодар» – те клубы, которые уже успели обыграть махачкалинцев в нынешнем сезоне.

Интересно, что лишь «Спартаку» еще кое-как отчасти выгоден такой вариант, но только если «Анжи» перестанет играть уже в октябре. В этом случае красно-белые автоматически выйдут в четвертьфинал Кубка России.

Интересная команда, адекватный тренер

Да, «Анжи» проиграл шесть матчей, но при этом не проваливался безнадежно во всех подряд. Со «Спартаком» сражался вдевятером, чемпиону проиграл минимально, затем сначала сенсационно обыграл «Динамо», а потом и вовсе расшумелся на всю лигу, нанеся первое поражение лидеру – «Зениту». Наспех собранная команда сражается как может, голкипер Дюпин ожидаемо лучший по сэйвам в лиге, а тренер Магомед Адиев уже заслужил впечатление вежливого и спокойного человека, он максимально корректно высказывается о сложившейся ситуации: «Мне уже надоело ныть по этому поводу и постоянно на это отвечать. Во мне играет футбол, а не финансы. Я хотел бы больше концентрироваться на футболе».

Но все-таки «Анжи» – худший в лиге по многим компонентам (удары, владение мячом, точность передач, верховые единоборства). От цифр не спрятаться.

Позора не было бы в любом случае

Есть перед глазами пример двухлетней давности, когда чемпионат доигрывала несчастная «Томь» – в сезоне-2016/17 она играла весной только молодыми футболистами. Да, в первых двух матчах – 0:10 от «Ростова» и ЦСКА. Зато уже в третьем – победа над «Амкаром». Потом ничья с «Рубином». Фееричные 3:3 с «Анжи». Сражались как могли с «Зенитом» и «Спартаком», пропустив лишь три мяча в этих двух играх. И это «Томь» фактически с «пионеротрядом». У «Анжи» же – совсем не слабый состав для борьбы за выживание. А биться команда может даже с финансовыми проблемами – пример двух последних матчей показателен.

Что же дальше

Похоже, дальше мрак. Даже судя по мало что значащим интервью представителей министерства Дагестана по физической культуре и спорту. Врио министра Магомед Магомедов сообщил, что вопрос финансирования клуба обсуждался на совещании у главы республики, дальше пока не поступало никакой информации.

Пока фанаты праздновали победу над «Зенитом», Магомед Адиев был мрачен: «Если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения. Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию. Проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты».

«Нам помогают ребята из Кабардино-Балкарии, они поставляют нам воду на базу. Есть и другие компании, которые поставляют продукты. Одна дагестанская предпринимательница нам мясо поставляет. Так что, думаю, мы клуб сохраним!» – рассказывал две недели назад президент «Анжи» Осман Кадиев. Тяжело читать такое о клубе премьер-лиги.

Следующий матч «Анжи» проведет в гостях против «Ахмата». Далее последует перерыв на матчи сборных, после чего будет ясно, сыграют ли махачкалинцы против ЦСКА. Не исключено, что уже к этому времени на одну команду в РПЛ станет меньше, а в Кубке России без игры определится первый четвертьфиналист.