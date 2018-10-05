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    • «Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига

    «Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига


    3.3
    Голосов: 14
    05.10.2018 13:55
    А при досрочном вылете «Анжи» аж шесть команд лишатся очков.

    Матч «Анжи» – ЦСКА может не состояться

    Эта игра запланирована на 19 октября. Если до 18-го числа не будут выплачены долги по зарплате, игроки не появятся на поле, о чем уже уведомили руководство клуба. По словам гендиректора «Анжи» Олега Флегонтова, общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат уже составляет примерно 300 миллионов рублей, летом речь шла о 250 млн.

    Информацию о возможном бойкоте подтвердил голкипер Дюпин в интервью «Спорт-Экспрессу». «Я недавно в команде. Но ни одной зарплаты так и не получил. А те, кто раньше меня, уже полгода не видели денег», – сообщил футболист.

    «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» лишатся очков

    Довольно странная ситуация, но таков регламент. Вот выдержки оттуда: «Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разности забитых и пропущенных мячей».

    Если «Анжи» снимется с чемпионата до конца первого круга, то есть, до 24 ноября (когда у нее запланирован матч 15-го тура против «Рубина»), тогда трех очков лишатся «Уфа», «Спартак», «Оренбург», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Краснодар» – те клубы, которые уже успели обыграть махачкалинцев в нынешнем сезоне.

    Интересно, что лишь «Спартаку» еще кое-как отчасти выгоден такой вариант, но только если «Анжи» перестанет играть уже в октябре. В этом случае красно-белые автоматически выйдут в четвертьфинал Кубка России.

    Интересная команда, адекватный тренер

    Да, «Анжи» проиграл шесть матчей, но при этом не проваливался безнадежно во всех подряд. Со «Спартаком» сражался вдевятером, чемпиону проиграл минимально, затем сначала сенсационно обыграл «Динамо», а потом и вовсе расшумелся на всю лигу, нанеся первое поражение лидеру – «Зениту». Наспех собранная команда сражается как может, голкипер Дюпин ожидаемо лучший по сэйвам в лиге, а тренер Магомед Адиев уже заслужил впечатление вежливого и спокойного человека, он максимально корректно высказывается о сложившейся ситуации: «Мне уже надоело ныть по этому поводу и постоянно на это отвечать. Во мне играет футбол, а не финансы. Я хотел бы больше концентрироваться на футболе».

    Но все-таки «Анжи» – худший в лиге по многим компонентам (удары, владение мячом, точность передач, верховые единоборства). От цифр не спрятаться.

    Позора не было бы в любом случае

    Есть перед глазами пример двухлетней давности, когда чемпионат доигрывала несчастная «Томь» – в сезоне-2016/17 она играла весной только молодыми футболистами. Да, в первых двух матчах – 0:10 от «Ростова» и ЦСКА. Зато уже в третьем – победа над «Амкаром». Потом ничья с «Рубином». Фееричные 3:3 с «Анжи». Сражались как могли с «Зенитом» и «Спартаком», пропустив лишь три мяча в этих двух играх. И это «Томь» фактически с «пионеротрядом». У «Анжи» же – совсем не слабый состав для борьбы за выживание. А биться команда может даже с финансовыми проблемами – пример двух последних матчей показателен.

    Что же дальше

    Похоже, дальше мрак. Даже судя по мало что значащим интервью представителей министерства Дагестана по физической культуре и спорту. Врио министра Магомед Магомедов сообщил, что вопрос финансирования клуба обсуждался на совещании у главы республики, дальше пока не поступало никакой информации.

    Пока фанаты праздновали победу над «Зенитом», Магомед Адиев был мрачен: «Если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения. Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию. Проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты».

    «Нам помогают ребята из Кабардино-Балкарии, они поставляют нам воду на базу. Есть и другие компании, которые поставляют продукты. Одна дагестанская предпринимательница нам мясо поставляет. Так что, думаю, мы клуб сохраним!» – рассказывал две недели назад президент «Анжи» Осман Кадиев. Тяжело читать такое о клубе премьер-лиги.

    Следующий матч «Анжи» проведет в гостях против «Ахмата». Далее последует перерыв на матчи сборных, после чего будет ясно, сыграют ли махачкалинцы против ЦСКА. Не исключено, что уже к этому времени на одну команду в РПЛ станет меньше, а в Кубке России без игры определится первый четвертьфиналист.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sport24.ru, premierliga.ru
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 14
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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 6 октября 2018, 14:16

      развалится он только в случае банкротства и очки могут снять с других если Анжи снимется с чемпионата. А то что игроки не выйдут на поле... так это не развал клуба, а просто "баранка" за неявку.
      Мне кажется СМИ немного преувеличивают масштаб последствий.

      0
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 6 октября 2018, 12:21

      Будет, как будет.... Фиолетово.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 октября 2018, 10:31

      Ну вот на кой их тянули за уши обратно?

      3
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      Рейтинг: +678

      vodomut 6 октября 2018, 10:18

      рука Мудко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 октября 2018, 07:56

      300 миллионов долг там что за игроки?????

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 6 октября 2018, 07:05

      Ребят, может я не понял, а в чем паника?...«Уфа», «Спартак», «Оренбург», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Краснодар» потеряют очки, но и остальные не наберут, верно?...единственное, я не понимаю как будут дальше туры играть, одна команда будет простаивать и вообще не сможет набирать очки, так что ли?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > ProstoPolzovatel 6 октября 2018, 19:22

      Паника потому, что Зенит очки не потеряет - он их уже потерял в Каспийске. Поэтому мясные видят здесь "руку Газпрома".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 октября 2018, 03:42

      не надо было в рпл лезти вылетели в фнл с финансами разобрались а там уже и поднимайтесь а так да мы сможем и в итоге ни себе ни другим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > anri1703 6 октября 2018, 07:00

      Тут вопросы не к ним...они вообще должны были в ФНЛ выступать...тут вопросы к тем, кто их принял...не поверю, что не знали о финансовом состоянии клуба, тупо понадеялись "на авось"

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 5 октября 2018, 21:51

      всмысле ,а если эти очки были бы сняты после чемпионского сезона?)) кому бы отдали кубок?)))) дебилы......

      -2
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      Рейтинг: +38

      vodia_punk > Спартач_навсегда 5 октября 2018, 23:07

      это ты тугой... после сезона, значит сыграли бы они больше 15 матчей и очки бы никто не снимал

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 5 октября 2018, 21:49

      клоуны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 5 октября 2018, 20:22

      А где же дагестанские богатеи типа Керимова?На хер родина не нужна?

      2
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      Рейтинг: +18701

      ilichkadr > kimi2005 5 октября 2018, 20:34

      Там где и богатеи Амкара.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14473

      Skull_Boy > kimi2005 5 октября 2018, 22:19

      Керимов был и пока дела у региона было в гору и клуб был в шоколаде, а когда его вежливо слили, то дальше клуб был на балансе региона, а теперь в жопе, как и сам регион

      1
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