Гиголаев стал игроком «Амкара»

Пермский "Амкар" пополнился полузащитником Роландом Гиголаевым, который является воспитанником "Зенита".

"Роланд уже имеет опыт выступления в РФПЛ, после чего пробовал свои силы в Польше, где, кстати, удачно играл и в сезоне 2014-2015 был признан одним из лучших левых полузащитников чемпионата, он тогда, если память не подводит, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач. Поэтому мы пригласили Роланда к нам на сборы, после чего приняли решения подписать с футболистом трудовое соглашение", - сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.

Гиголаев являлся свободным агентом, поэтому достался "Амкару" бесплатно и подписал контракт с клубом до конца 2018 года.

26-летний Гиголаев за свою карьеру выступал за "Аланию", "Петротрест", "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Рух". Сыграл 2 матча за молодежную сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.