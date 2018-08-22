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    Полузащитник «Анжи»: «Пока играем в долг»

    Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал о финансовых проблемах в махачкалинском клубе.

    – Как финансовая ситуация сказывается на настроении футболистов? Осталось желание выходить на поле?

    – Стараемся не думать о проблемах. Президент клуба встречался с командой, заверил, что все нормализуется. Скоро на счета «Анжи» начнут поступать какие-то средства. Пока играем в долг, но есть уверенность, что это не навсегда.

    – Сколько игрокам уже не платят зарплату?

    – Долго. Но у всех по-разному. Я, например, только летом пришел сюда в аренду. Поэтому лично передо мной задолженности как таковой нет. Не успела накопиться.

    На данный момент «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

    Источник: «Советский спорт»

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    22.08.2018 01:11
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