Полузащитник «Анжи»: «Пока играем в долг»

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал о финансовых проблемах в махачкалинском клубе.

– Как финансовая ситуация сказывается на настроении футболистов? Осталось желание выходить на поле?

– Стараемся не думать о проблемах. Президент клуба встречался с командой, заверил, что все нормализуется. Скоро на счета «Анжи» начнут поступать какие-то средства. Пока играем в долг, но есть уверенность, что это не навсегда.

– Сколько игрокам уже не платят зарплату?

– Долго. Но у всех по-разному. Я, например, только летом пришел сюда в аренду. Поэтому лично передо мной задолженности как таковой нет. Не успела накопиться.

На данный момент «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами