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    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами


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    Голосов: 6
    23.07.2018 15:00
    До старта чемпионата – меньше недели.

    На некоторых сайтах «Анжи» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России – перед сезоном участников часто выстраивают по алфавиту. После исчезновения «Амкара» первым по буквам идет как раз сменивший его «Анжи». Неожиданный вопрос прямо перед стартом сезона – надолго ли вообще «Анжи» продержится в элите.

    Смена руководства

    «Анжи» по итогам сезона-2017/18 вылетел из Премьер-лиги в стыковых матчах от «Енисея». В начале июня произошли перестановки: новым тренером клуба стал Магомед Адиев, а гендиректором – Олег Флегонтов, работавший в «СКА-Хабаровске». Через пару недель «Анжи» был официально принят в Премьер-лигу из-за развала «Амкара».

    Трансферы за ноль рублей

    Клуб по разным причинам покинули 11 футболистов, восемь человек пришли на замену. Ни за одно из приобретений «Анжи» не платил. Да и усиление соответствующее – два игрока из разрушающейся «Кубани», по одному из Хабаровска и Самары, Кацаев из «Ахмата», 35-летний Белоруков, вернувшийся из аренды защитник Удалый, а также ганец Рабиу, который два года вообще не играл в футбол из-за травмы.

    Расформирование фарм-клуба

    В конце июня был расформирован фарм-клуб «Анжи-2». Официальная причина: «В связи с неудовлетворительными спортивными результатами и низкой эффективностью дальнейшее функционирование фарм-клуба признано нецелесообразным в нынешней экономической ситуации, с которой клуб также вынужден считаться».

    Кроме того, по словам президента Османа Кадиева, рассматривается также вариант проведения домашних матчей в Грозном на стадионе имени Билимханова вместо «Анжи-Арены»: «Его аренда обойдется в значительно меньшую сумму».

    Тревожные сообщения

    За восемь дней до старта очередного сезона Премьер-лиги гендиректор Флегонтов сообщил, что финансовая ситуация в клубе очень тяжелая. Вероятно ли, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон? «Ничего нельзя исключать», – ответ представителя клуба. Пришлось даже пойти на сокращение штата и переезд в другой офис. «Аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении», – пояснил Флегонтов.

    Не менее пессимистичное интервью дал и Кадиев: «Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны».

    Гаджи Гаджиев, ранее возглавлявший «Анжи», назвал ситуацию «катастрофической». По словам тренера, она с каждым днем усугубляется, потому что у клуба растут долги.

    С трудом нашли деньги на билеты

    Матч «Урал» – «Анжи» откроет новый сезон в российской Премьер-лиге. За неделю до его начала у клуба даже не было денег на авиабилеты до Екатеринбурга, нашлись только 22 июля (старт 28-го). Следующие два матча у махачкалинцев также в гостях – в Уфе и Москве. Из шести игр, которые состоятся до паузы на матчи сборных «Анжи» проведет на выезде пять.

    Не успели подготовиться

    В игровом плане тоже не все гладко. За все время клуб провел всего три товарищеских матча. Магомед Адиев признался, что проблем хватает: «До старта чемпионата осталась неделя. У нас еще действительно много шероховатостей. Есть над чем работать. Конечно, неделя – это очень маленький срок, за который нам необходимо сформировать костяк. Приятно, что ребята начинают понимать требования игры, которые мы им предъявляем. Понимание у них уже есть, но все равно игра оставляет желать лучшего. Нужно прогрессировать».

    По информации «Российской газеты», которая ссылается на источник в клубе, финансировать клуб продолжает Сулейман Керимов, однако делать он это будет лишь до конца 2018 года. В 2016-м бюджет клуба составлял $25 миллионов, в прошлом – примерно $10 млн.

    «Амкар» закрылся. Тут – детали о его смерти

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Анжи»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 24 июля 2018, 21:04

      Кто знает как анжуйцы прошли лицензирование, которое в аналогичной ситуации не прошли Амкар и Тосно?

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 24 июля 2018, 13:51

      Нет денег, куда лезут?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Busido 24 июля 2018, 13:16

      Есть одна очень старая поговорка

      Нету денег Х...Й соси, так сложилось на Руси

      2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 июля 2018, 10:14

      зачем в премьер-лигу полезли

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 июля 2018, 07:51

      Зато сколько понта было в своё время! Была даже версия, что Анжи - часть секретного проекта по созданию единой кавказской диаспоры в центре России. Месси хотели купить за 250 млн...
      Ещё один денежный пузырь лопнул. Надеюсь, со временем лопнут и другие, и править бал будет справедливость.

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > gosproektikabinet 24 июля 2018, 21:09

      Здесь тоже не все смелые. Я например. Мои бабушка и дедушка видели свержение царя и его режима своими глазами. И им это настолько не понравилось, что они привили всем своим многочисленным детям отвращение к любого рода революции. Хотя до революции они того царя ненавидели, полагаю куда больше, чем нынешние болельщики футбола. И он того заслуживал куда больше, чем нынешний.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 июля 2018, 06:54

      главное уралу побеждать, а то потом онжы закроется и всем остальным клубам технические победы)

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 июля 2018, 06:21

      зачем вообще пустили анжи в рфпл

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 24 июля 2018, 04:44

      ну и зачем тогда сунулись???????

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2018, 02:18

      Опять чёрная рамка и траурная лента, не хотелось бы видеть и "Анжи" в этой роли

      2
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 24 июля 2018, 01:16

      Ну вот ЧМ закончился, и футбол в стране вернулся в привычное русло

      3
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