«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

До старта чемпионата – меньше недели.

На некоторых сайтах «Анжи» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России – перед сезоном участников часто выстраивают по алфавиту. После исчезновения «Амкара» первым по буквам идет как раз сменивший его «Анжи». Неожиданный вопрос прямо перед стартом сезона – надолго ли вообще «Анжи» продержится в элите.

Смена руководства

«Анжи» по итогам сезона-2017/18 вылетел из Премьер-лиги в стыковых матчах от «Енисея». В начале июня произошли перестановки: новым тренером клуба стал Магомед Адиев, а гендиректором – Олег Флегонтов, работавший в «СКА-Хабаровске». Через пару недель «Анжи» был официально принят в Премьер-лигу из-за развала «Амкара».

Трансферы за ноль рублей

Клуб по разным причинам покинули 11 футболистов, восемь человек пришли на замену. Ни за одно из приобретений «Анжи» не платил. Да и усиление соответствующее – два игрока из разрушающейся «Кубани», по одному из Хабаровска и Самары, Кацаев из «Ахмата», 35-летний Белоруков, вернувшийся из аренды защитник Удалый, а также ганец Рабиу, который два года вообще не играл в футбол из-за травмы.

Расформирование фарм-клуба

В конце июня был расформирован фарм-клуб «Анжи-2». Официальная причина: «В связи с неудовлетворительными спортивными результатами и низкой эффективностью дальнейшее функционирование фарм-клуба признано нецелесообразным в нынешней экономической ситуации, с которой клуб также вынужден считаться».

Кроме того, по словам президента Османа Кадиева, рассматривается также вариант проведения домашних матчей в Грозном на стадионе имени Билимханова вместо «Анжи-Арены»: «Его аренда обойдется в значительно меньшую сумму».

Тревожные сообщения

За восемь дней до старта очередного сезона Премьер-лиги гендиректор Флегонтов сообщил, что финансовая ситуация в клубе очень тяжелая. Вероятно ли, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон? «Ничего нельзя исключать», – ответ представителя клуба. Пришлось даже пойти на сокращение штата и переезд в другой офис. «Аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении», – пояснил Флегонтов.

Не менее пессимистичное интервью дал и Кадиев: «Мы очень близки к очень плохому старту сезона. Об этом надо открыто говорить. Сегодня у клуба нет того, что мы хотим. За него будет играть молодняк, за те средства, которые возможны».

Гаджи Гаджиев, ранее возглавлявший «Анжи», назвал ситуацию «катастрофической». По словам тренера, она с каждым днем усугубляется, потому что у клуба растут долги.

С трудом нашли деньги на билеты

Матч «Урал» – «Анжи» откроет новый сезон в российской Премьер-лиге. За неделю до его начала у клуба даже не было денег на авиабилеты до Екатеринбурга, нашлись только 22 июля (старт 28-го). Следующие два матча у махачкалинцев также в гостях – в Уфе и Москве. Из шести игр, которые состоятся до паузы на матчи сборных «Анжи» проведет на выезде пять.

Не успели подготовиться

В игровом плане тоже не все гладко. За все время клуб провел всего три товарищеских матча. Магомед Адиев признался, что проблем хватает: «До старта чемпионата осталась неделя. У нас еще действительно много шероховатостей. Есть над чем работать. Конечно, неделя – это очень маленький срок, за который нам необходимо сформировать костяк. Приятно, что ребята начинают понимать требования игры, которые мы им предъявляем. Понимание у них уже есть, но все равно игра оставляет желать лучшего. Нужно прогрессировать».

По информации «Российской газеты», которая ссылается на источник в клубе, финансировать клуб продолжает Сулейман Керимов, однако делать он это будет лишь до конца 2018 года. В 2016-м бюджет клуба составлял $25 миллионов, в прошлом – примерно $10 млн.

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