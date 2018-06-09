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    «Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним


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    Голосов: 11
    09.06.2018 16:50
    Ровно через месяц после выигрыша Кубка.

    Бил «Спартак»

    Первый раз «Тосно», выступавший еще во второй лиге, прогремел на всю Россию весной 2014 года, не пустив московский «Спартак» в четвертьфинал Кубка России. Гол Филатова на 114-й минуте вышел очень красивым и фактически решил судьбу Валерия Карпина – тренера уволят, а красно-белые ожидаемо повалятся вниз и не попадут даже в еврокубки. «Тосно» же в 1/4-й без шансов сгорел от «Краснодара» (0:3), но все равно выступил для себя отменно.

    Спустя четыре года «Тосно» уже играл в полуфинале с куда более солидным «Спартаком» – чемпионом и обладателем Суперкубка, накидавшим осенью пять голов «Севилье». Поздний гол Зе Луиша, казалось, все решил, но «Тосно» умудрился перевести игру в овертайм и выиграть в серии пенальти. За полгода до этого «Спартак» глупейшим образом еще и упустил победу над этой командой в Санкт-Петербурге. В общем, одним лютым раздражителем меньше.

    Досрочно выходил в РФПЛ

    Случилось это в мае 2017 года за три тура до конца сезона в ФНЛ. «Тосно» под руководством Дмитрий Парфенова прошел весь чемпионат ровно и без спадов, финишировал вслед за «Динамо», причем только от него же отстал и по забитым, и по пропущенным голам. Уверенный и солидный выход в элиту.

    Приютил Милевского

    Артем Милевский помог выйти в РФПЛ, хотя так ничего и не забил. 599 минут, 18 проведенных матчей, но ни одного из них полностью, результативных действий тоже не было. « Хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем. Из того, что я видел, понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива исходила от меня», – сообщил украинец, когда покинул команду прошлым летом. Он затем перешел в брестское «Динамо» – там хоть снова начал забивать.

    Восхитил Боярского

    «Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит», – сообщил многолетний фанат сине-бело-голубых Михаил Боярский, когда стало ясно, что шансы у питерцев попасть в ЛЧ на следующий год практически иссякли. «Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату», – продолжал Боярский, а через неделю пришел на игру «Тосно» – «Динамо» в шарфе хозяев.

    За кого ж теперь будет болеть легендарный актер?

    Делегировал игроков в сборную России

    Случилось это в августе прошлого года. Причем сразу трех! В расширенный список на матч Россия – «Динамо» попали три тосненца: Чернов, Шахов и Заболотный. Из троицы сыграл только последний – через несколько месяцев. Позже Заболотный перешел в «Зенит» из-за чего фактически и вылетел из сборной, поскольку в клубе провел неудачные полгода, Шахов спустился в ФНЛ играть за «Балтику» на новом стадионе, а Чернов доиграл сезон в «Тосно». И выиграл трофей.

    Завоевал Кубок России

    Сенсационно выбив «Спартак», «Тосно» стал фаворитом финала – в соперниках был середняк из ФНЛ. Матч с «Авангардом» поначалу был очень зрелищным, команды обменялись голами. А потом заснули почти на час. К концу игры Мирзов все же забил победный гол, и «Тосно» завоевал трофей. Новый стадион в Волгограде, вход бесплатный, полные трибуны, матч настоящей и будущей команд ФНЛ, игроки «Тосно» с трофеем… Выглядело странно, но интересно. Слишком много необычного на одной территории.

    И развалился

    9 мая – пляски с кубком, 9 июня – сообщение о расформировании. «Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб «Тосно», 2018 год», – прощаясь, написал на своей странице в фейсбуке бизнесмен Максим Левченко.

    Строка, конечно, будет. Вопрос – зачем.

    У команды нет прошлого, нет собственного стадиона и фанатской базы. Редко в наше время можно поднять клуб с нуля. Случается как с «Краснодаром», и тогда пишется красивая история, но такое происходит крайне редко. «Тосно» был обречен – заранее стало ясно, что в еврокубках тосненцы выступать не смогут, а вылетев в ФНЛ, не факт, что смогут играть и там. Вышло в итоге еще циничнее – ровно через месяц после завоевания Кубка клуб умер. А еще хуже, что ни для кого это не стало шоком или трагедией, клуб просто исчез. С пермским «Амкаром» даже не сравнить.

    «Амкар» умер. Как это произошло

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Тосно»
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 июня 2018, 09:49

      Сохраните команду!!!!!

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 11:31

      Случай беспрецедентный-обладатель кубка расформирован! В то же время в Сочи, вдруг переезжает легендарное ленинградское Динамо. Понятно,что лично президент курирует Сочи-(столько бабла ввалили). Но кто нибудь в этой Родине будет включать мозги? Или все будут жопу лизать бездумно?

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько 11 июня 2018, 01:03

      Не жалко этот ФК.
      Поднимать нужно: Крылья, Сибирь, Балтику, Кубань, Сочи (новый клуб вместо Жемчужины) и Ротор. Наполовину за счёт частных денег. Столько олигархов в стране, денег всё больше у них, хоть жопой ешь. Обязать их взять по одному их этих клубов и развивать.

      -1
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      Рейтинг: +43

      ЕВЧ 10 июня 2018, 07:42

      Хотя "Амкар" и "Тосно" по устройству клубы разные - первый жил за счёт бюджета, второй - частный - причины их кончины, мне кажется, одинаковые. "Не по Сеньке надели шапки". Заняли места, за которые не могут платить. Хошь - не хошь, а когда-нибудь тебя с этого места всё равно выгонят. Так же когда-то выгнали "Сатурн", "Аланию"...
      Может кто помнит, в 2010-2011 годах какой-то бизнесмен решил возродить сочинскую "Жемчужину". Набрал футболистов, в тренеры взял Черчесова... Не знаю, на что надеялся. Может думал, что городские и краевые власти скажут ему: "Молодец!", дадут выгодные контракты или ещё чего-нибудь... Но через год он понял, что вся эта затея - фигня, и распустил команду. И правильно сделал. А представьте, не стал бы он распускать команду. Набрал бы кредитов... Вызывал бы к себе сочувствие, просил о помощи... А в итоге всё равно бы загнулся, но после долгих мучений.
      Короче, все футбольные клубы - не важно частные или бюджетные - которые создаются для того, чтобы что-то поиметь от государства, и лезут на уровень, который им не по карману - нежизнеспособны, и жалеть их не нужно. А футболисты и тренеры, достойные выступать в РФПЛ, работу себе найдут в других клубах, не пропадут.

      1
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      Рейтинг: +191

      Juic > ЕВЧ 10 июня 2018, 21:40

      Ту Жемчужину "задушил" Ткачёв, делавший ставку на Кубань.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 10 июня 2018, 01:06

      Да на хер и Тосно, и Амкар. Что они дали нашему футболу? со стадионами проблемы вечные у Амкара, команда середняк с антифутболом, истории особой нет, в еврокубках ничего не смогли сделать, вышли 1 раз за 23 года, в кубке были единажды в финале. Тосно выиграл кубок и больше ничем не запомнился.
      Нужны сильные команды, которые могут и без особого бюджета показывать хорошую игру, а не то, что показывали Амкар и Тосно. Уфа, Урал, Арсенал - вот такие середняки нужны, они могут показывать очень хороший уровень, с ними наш футбол развивается и не стоит на месте

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 9 июня 2018, 21:31

      Вот спасибо РФС! Знали,могли, но не захотели!!!

      2
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 9 июня 2018, 21:07

      "ни для кого это не стало шоком или трагедией" - много на себя берет московский журналист. Из 40 тысяч жителей Тосно человек пятьсот всегда ездили на домашние матчи в Новгород, а в Питер в последний год их приезжало уже больше тысячи. Наверняка среди них есть те, для кого гибель Тосно стала и шоком и трагедией. Для меня, конечно, не стала. Хоть я и люблю город Тосно, но с детства болею за Зенит, а главное - спекулятивный бизнес Максима Левченко (Форт Груп) всегда вызывал у меня большие сомнения в долголетии его футбольного проекта. И я не сомневался - когда его припрет, он в первую очередь свой кинет футбольный клуб. Благо, замечательные российские законы, за которые мы дружно голосуем, позволяют это сделать без всякой ответственности.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 20:43

      сейчас можно писать что обречен.. а в прошлом году писали другое , рассматривали как перспективный проект , подающий надежды тренер и тд. хозяев клуба хвалили..
      хозяевам надоело. или деньги свободные кончились. и все. обычная история

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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 9 июня 2018, 20:37

      Жаль

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 9 июня 2018, 20:18

      Надо закрывать проф. футбол в России!! Всё равно играть не умеют!!

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