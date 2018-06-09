«Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

Ровно через месяц после выигрыша Кубка.

Бил «Спартак»

Первый раз «Тосно», выступавший еще во второй лиге, прогремел на всю Россию весной 2014 года, не пустив московский «Спартак» в четвертьфинал Кубка России. Гол Филатова на 114-й минуте вышел очень красивым и фактически решил судьбу Валерия Карпина – тренера уволят, а красно-белые ожидаемо повалятся вниз и не попадут даже в еврокубки. «Тосно» же в 1/4-й без шансов сгорел от «Краснодара» (0:3), но все равно выступил для себя отменно.

Спустя четыре года «Тосно» уже играл в полуфинале с куда более солидным «Спартаком» – чемпионом и обладателем Суперкубка, накидавшим осенью пять голов «Севилье». Поздний гол Зе Луиша, казалось, все решил, но «Тосно» умудрился перевести игру в овертайм и выиграть в серии пенальти. За полгода до этого «Спартак» глупейшим образом еще и упустил победу над этой командой в Санкт-Петербурге. В общем, одним лютым раздражителем меньше.

Досрочно выходил в РФПЛ

Случилось это в мае 2017 года за три тура до конца сезона в ФНЛ. «Тосно» под руководством Дмитрий Парфенова прошел весь чемпионат ровно и без спадов, финишировал вслед за «Динамо», причем только от него же отстал и по забитым, и по пропущенным голам. Уверенный и солидный выход в элиту.

Приютил Милевского

Артем Милевский помог выйти в РФПЛ, хотя так ничего и не забил. 599 минут, 18 проведенных матчей, но ни одного из них полностью, результативных действий тоже не было. « Хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем. Из того, что я видел, понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива исходила от меня», – сообщил украинец, когда покинул команду прошлым летом. Он затем перешел в брестское «Динамо» – там хоть снова начал забивать.

Восхитил Боярского

«Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит», – сообщил многолетний фанат сине-бело-голубых Михаил Боярский, когда стало ясно, что шансы у питерцев попасть в ЛЧ на следующий год практически иссякли. «Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату», – продолжал Боярский, а через неделю пришел на игру «Тосно» – «Динамо» в шарфе хозяев.

За кого ж теперь будет болеть легендарный актер?

Делегировал игроков в сборную России

Случилось это в августе прошлого года. Причем сразу трех! В расширенный список на матч Россия – «Динамо» попали три тосненца: Чернов, Шахов и Заболотный. Из троицы сыграл только последний – через несколько месяцев. Позже Заболотный перешел в «Зенит» из-за чего фактически и вылетел из сборной, поскольку в клубе провел неудачные полгода, Шахов спустился в ФНЛ играть за «Балтику» на новом стадионе, а Чернов доиграл сезон в «Тосно». И выиграл трофей.

Завоевал Кубок России

Сенсационно выбив «Спартак», «Тосно» стал фаворитом финала – в соперниках был середняк из ФНЛ. Матч с «Авангардом» поначалу был очень зрелищным, команды обменялись голами. А потом заснули почти на час. К концу игры Мирзов все же забил победный гол, и «Тосно» завоевал трофей. Новый стадион в Волгограде, вход бесплатный, полные трибуны, матч настоящей и будущей команд ФНЛ, игроки «Тосно» с трофеем… Выглядело странно, но интересно. Слишком много необычного на одной территории.

И развалился

9 мая – пляски с кубком, 9 июня – сообщение о расформировании. «Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб «Тосно», 2018 год», – прощаясь, написал на своей странице в фейсбуке бизнесмен Максим Левченко.

Строка, конечно, будет. Вопрос – зачем.

У команды нет прошлого, нет собственного стадиона и фанатской базы. Редко в наше время можно поднять клуб с нуля. Случается как с «Краснодаром», и тогда пишется красивая история, но такое происходит крайне редко. «Тосно» был обречен – заранее стало ясно, что в еврокубках тосненцы выступать не смогут, а вылетев в ФНЛ, не факт, что смогут играть и там. Вышло в итоге еще циничнее – ровно через месяц после завоевания Кубка клуб умер. А еще хуже, что ни для кого это не стало шоком или трагедией, клуб просто исчез. С пермским «Амкаром» даже не сравнить.

«Амкар» умер. Как это произошло