«Амкар» умер.

Что происходило с клубом в последний день.

О возможном банкротстве «Амкара» говорилось еще в декабре. Главный тренер Гаджи Гаджиев констатировал предсмертное состояние клуба, а болельщики пожелали руководству сгореть в аду. До конца сезона пермяки все-таки доползли, но уже без Гаджиева. Команде помогла бесплатная аренда из ЦСКА Аарона Оланаре и тактика Вадима Евсеева. С новым тренером «Амкар» сенсационно обыграл «Локомотив» и сохранил место в РФПЛ через стыковые матчи.

Летом разговоры о расформировании «Амкара» из-за финансовых проблем всплыли вновь. Его место может занять «Анжи», напрямую вылетевший в ФНЛ. Еще один вариант событий – продажа «Амкара» за один миллиард рублей и переезд команды в Калининград или Нижний Новгород. Тогда есть шанс сохранить слот в Премьер-лиге, но он мизерный.

До 8 июня «Амкар» должен предоставить РФС финансовые гарантии на следующий сезон. В противном случае у команды просто отберут лицензию. Пока клуб находится в подвисшем состоянии, футболисты три месяца не получают зарплату и не знают, что делать дальше. Болельщики просят помощи у Путина, но может быть уже поздно – завтра «Амкар» могут закрыть. Об этом говорят сами футболисты.

Алексей Гасилин – в интервью «Бомбардиру»:

– В «Амкаре» платят зарплату?

– Проблемы с зарплатой в «Амкаре» всегда были – ни для кого не секрет. Задерживали деньги по пару месяцев, но в итоге выплачивали все. В этот раз перед последним матчем сказали: «Выполняйте задачу остаться в РФПЛ – до конца мая мы все закроем». 15 числа будет три месяца, как сидим без окладов и премиальных.

– Как кормить семью?

– Тяжело, все-таки у всех дети и жены. Ты заработал деньги, должен получить их в определенный день, но не можешь рассчитывать на это. Не знаешь, как долго еще просидишь без зарплаты. Это очень давит.

– Какая атмосфера в команде?

– Сколько игроков готовы уйти, не могу сказать. Мы общаемся внутри коллектива – команда не понимает, что происходит, руководство тоже молчит. Валентинычу (Вадиму Евсееву – главному тренеру «Амкара») вроде предложили контракт на два года, но он пока не подписал его.

– Не хотели бастовать?

– Мы с командой и болельщиками – семья. Нам приятно играть вместе, поэтому всегда были готовы потерпеть, войти в положение, не бойкотировать. Мы бились за трибуны, за край выкладывались на полную. Сейчас нам непонятно, почему все вокруг молчат. Все отвернулись от команды, хотя мы никогда не отворачивались и играли.

– Сборы будут?

– Планируются на 18 июня. Но пока ноль информации.

– Если «Амкар» обанкротится, в Перми создадут клуб для ПФЛ?

– Новая команда не слухи – в городе появится «Звезда». Это уже на 90% точно, если на 100%.

– Кто виноват?

– Мне трудно сказать. Но в результате получается, что команда не нужна городу накануне чемпионата мира. Вот такой у нас футбол.

Что происходит с «Амкаром»

18:34 (7 июня): Министерство Пермского края в письме «Спорт день за днем» заверило, что «Звезда» не замена «Амкару»: «Новый клуб будет заявлен в ПФЛ. Это не альтернатива «Амкару», а возможность выпускникам футбольных школ совершенствовать мастерство и заявить о себе, защищая цвета родного региона.

В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 млн руб. Из них 201 миллион предусмотрен для ФК «Амкар».

9:00 (8 июня): РИА пишет, что деньги действительно поступили на счет клуба, а РФС вовремя получил документы по финансовым гарантиям.

17:22 (8 июня): Агент Павел Нестеров написал в твиттере, что «Амкара» больше нет. Пока нет и официального подтверждения/опровержения этих слов.

17:39 (8 июня): Есть информация от ТАСС, что завтра экстренно соберется Апелляционный комитет РФС, который отзовет лицензию для выступления в РФПЛ у «Амкара», чье место в элитном дивизионе займет «Анжи».

18:03 (8 июня): Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов сказал: «Говорят, «Амкар» умер. Подробности мне неизвестны, ребята в команде сами ничего не знают». Снова никакой конкретики, но это фраза далеко не последнего человека в Перми.

18:55 (8 июня): Пост Нестерова про трудовые книжки все больше похож на вброс. СЭ связался с защитником «Амкара» Белоруковым и услышал вот что: «Такие разговоры ходят... Конкретики у меня нет. Вам лучше позвонить руководству клуба. Мы с ними связаться не можем».

19:12 (8 июня): По информации «Бомбардира» «Амкару» совершенно точно конец.

19:13 (8 июня): Бывший игрок команды Алексей Попов: «Все. История «Амкара» закончилась, умерла. Для Перми это огромная потеря».

19:58 (8 июня): Официально все объявят завтра – руководство пока не связывалось с игроками. Но это формальность.

Факты об «Амкаре» в сезоне-2018/19

В Перми формируют новую команду. «Звезда» заявится в ПФЛ.

За перенос матча в Москву «Амкар» получил от «Локомотива» 20 миллионов рублей. Москвичи оплатили пермякам перелет, проживание и билетную программу.

В сохранении «Амкара» не заинтересован лично губернатор пермского края Максим Решетников.

Летом «Амкар» покинул нападающий Александр Салугин. Сначала форвард потребовал с клуба накопившийся долг в 3 миллиона рублей, но потом сам опроверг эту информацию.

Матч «Амкар» – «Арсенал» из-за неготовности поля в Перми состоялся в Уфе и установил антирекорд сезона по посещаемости. Игру в 11-градусный мороз посетили 1089 человек.

За что мы любили «Амкар»

В 2008 году пермяки вышли в финал Кубка России. В первый час «Амкар» неистово возил ЦСКА. На 58-й минуте Дринчич положил сказочный гол в девятку, а Дуймович почти сразу воткнул второй (2:0). ЦСКА очнулся и вытащил ничью, а в серии пенальти взял золото на опыте. «Амкар» проиграл, но все равно влюбил страну.

В следующем «Амкар» дебютировал в Лиге Европы. Удалось поиграть только в одной стадии – раунде плей-офф против «Фулхэма». В гостях пермяки сгорели 1:3, но в ответной встрече почти дожали клуб из АПЛ на глазах полного стадиона (1:0). Это было очень достойно. В том розыгрыше «Фулхэм» дошел до финала, где отдал трофей «Атлетико».

«Амкар» вышел в РФПЛ в 2004-м. С того времени его название стало именем нарицательным для скучных матчей из подвала таблицы. Пермяки посмеялись над всеми и за 18 лет ни разу не вылетели в дивизион ниже. Теперь Премьер-лигу невозможно представить без «Амкара». Но, к сожалению, придется.

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