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    «Амкар» умер


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    Голосов: 17
    08.06.2018 19:15
    Что происходило с клубом в последний день.

    О возможном банкротстве «Амкара» говорилось еще в декабре. Главный тренер Гаджи Гаджиев констатировал предсмертное состояние клуба, а болельщики пожелали руководству сгореть в аду. До конца сезона пермяки все-таки доползли, но уже без Гаджиева. Команде помогла бесплатная аренда из ЦСКА Аарона Оланаре и тактика Вадима Евсеева. С новым тренером «Амкар» сенсационно обыграл «Локомотив» и сохранил место в РФПЛ через стыковые матчи.

    Летом разговоры о расформировании «Амкара» из-за финансовых проблем всплыли вновь. Его место может занять «Анжи», напрямую вылетевший в ФНЛ. Еще один вариант событий – продажа «Амкара» за один миллиард рублей и переезд команды в Калининград или Нижний Новгород. Тогда есть шанс сохранить слот в Премьер-лиге, но он мизерный.

    До 8 июня «Амкар» должен предоставить РФС финансовые гарантии на следующий сезон. В противном случае у команды просто отберут лицензию. Пока клуб находится в подвисшем состоянии, футболисты три месяца не получают зарплату и не знают, что делать дальше. Болельщики просят помощи у Путина, но может быть уже поздно – завтра «Амкар» могут закрыть. Об этом говорят сами футболисты.

    Алексей Гасилин – в интервью «Бомбардиру»:

    – В «Амкаре» платят зарплату?

    – Проблемы с зарплатой в «Амкаре» всегда были – ни для кого не секрет. Задерживали деньги по пару месяцев, но в итоге выплачивали все. В этот раз перед последним матчем сказали: «Выполняйте задачу остаться в РФПЛ – до конца мая мы все закроем». 15 числа будет три месяца, как сидим без окладов и премиальных.

    – Как кормить семью?

    – Тяжело, все-таки у всех дети и жены. Ты заработал деньги, должен получить их в определенный день, но не можешь рассчитывать на это. Не знаешь, как долго еще просидишь без зарплаты. Это очень давит.

    – Какая атмосфера в команде?

    – Сколько игроков готовы уйти, не могу сказать. Мы общаемся внутри коллектива – команда не понимает, что происходит, руководство тоже молчит. Валентинычу (Вадиму Евсееву – главному тренеру «Амкара») вроде предложили контракт на два года, но он пока не подписал его.

    – Не хотели бастовать?

    – Мы с командой и болельщиками – семья. Нам приятно играть вместе, поэтому всегда были готовы потерпеть, войти в положение, не бойкотировать. Мы бились за трибуны, за край выкладывались на полную. Сейчас нам непонятно, почему все вокруг молчат. Все отвернулись от команды, хотя мы никогда не отворачивались и играли.

    – Сборы будут?

    – Планируются на 18 июня. Но пока ноль информации.

    – Если «Амкар» обанкротится, в Перми создадут клуб для ПФЛ?

    – Новая команда не слухи – в городе появится «Звезда». Это уже на 90% точно, если на 100%.

    – Кто виноват?

    – Мне трудно сказать. Но в результате получается, что команда не нужна городу накануне чемпионата мира. Вот такой у нас футбол.

    Что происходит с «Амкаром»

    18:34 (7 июня): Министерство Пермского края в письме «Спорт день за днем» заверило, что «Звезда» не замена «Амкару»: «Новый клуб будет заявлен в ПФЛ. Это не альтернатива «Амкару», а возможность выпускникам футбольных школ совершенствовать мастерство и заявить о себе, защищая цвета родного региона.

    В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 млн руб. Из них 201 миллион предусмотрен для ФК «Амкар».

    9:00 (8 июня): РИА пишет, что деньги действительно поступили на счет клуба, а РФС вовремя получил документы по финансовым гарантиям.

    17:22 (8 июня): Агент Павел Нестеров написал в твиттере, что «Амкара» больше нет. Пока нет и официального подтверждения/опровержения этих слов.

    17:39 (8 июня): Есть информация от ТАСС, что завтра экстренно соберется Апелляционный комитет РФС, который отзовет лицензию для выступления в РФПЛ у «Амкара», чье место в элитном дивизионе займет «Анжи».

    18:03 (8 июня): Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов сказал: «Говорят, «Амкар» умер. Подробности мне неизвестны, ребята в команде сами ничего не знают». Снова никакой конкретики, но это фраза далеко не последнего человека в Перми.

    18:55 (8 июня): Пост Нестерова про трудовые книжки все больше похож на вброс. СЭ связался с защитником «Амкара» Белоруковым и услышал вот что: «Такие разговоры ходят... Конкретики у меня нет. Вам лучше позвонить руководству клуба. Мы с ними связаться не можем».

    19:12 (8 июня): По информации «Бомбардира» «Амкару» совершенно точно конец.

    19:13 (8 июня): Бывший игрок команды Алексей Попов: «Все. История «Амкара» закончилась, умерла. Для Перми это огромная потеря».

    19:58 (8 июня): Официально все объявят завтра – руководство пока не связывалось с игроками. Но это формальность.

    Факты об «Амкаре» в сезоне-2018/19

    • В Перми формируют новую команду. «Звезда» заявится в ПФЛ.
    • За перенос матча в Москву «Амкар» получил от «Локомотива» 20 миллионов рублей. Москвичи оплатили пермякам перелет, проживание и билетную программу.
    • В сохранении «Амкара» не заинтересован лично губернатор пермского края Максим Решетников.
    • Летом «Амкар» покинул нападающий Александр Салугин. Сначала форвард потребовал с клуба накопившийся долг в 3 миллиона рублей, но потом сам опроверг эту информацию.
    • Матч «Амкар» – «Арсенал» из-за неготовности поля в Перми состоялся в Уфе и установил антирекорд сезона по посещаемости. Игру в 11-градусный мороз посетили 1089 человек.

    За что мы любили «Амкар»

    В 2008 году пермяки вышли в финал Кубка России. В первый час «Амкар» неистово возил ЦСКА. На 58-й минуте Дринчич положил сказочный гол в девятку, а Дуймович почти сразу воткнул второй (2:0). ЦСКА очнулся и вытащил ничью, а в серии пенальти взял золото на опыте. «Амкар» проиграл, но все равно влюбил страну.

    В следующем «Амкар» дебютировал в Лиге Европы. Удалось поиграть только в одной стадии – раунде плей-офф против «Фулхэма». В гостях пермяки сгорели 1:3, но в ответной встрече почти дожали клуб из АПЛ на глазах полного стадиона (1:0). Это было очень достойно. В том розыгрыше «Фулхэм» дошел до финала, где отдал трофей «Атлетико».

    «Амкар» вышел в РФПЛ в 2004-м. С того времени его название стало именем нарицательным для скучных матчей из подвала таблицы. Пермяки посмеялись над всеми и за 18 лет ни разу не вылетели в дивизион ниже. Теперь Премьер-лигу невозможно представить без «Амкара». Но, к сожалению, придется.

    Русский форвард, каждый гол которого стоит 10 миллионов

    В Питере почти умерли два клуба за месяц, но бизнесмен создает новый

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 11 июня 2018, 19:09

      Жаль клуб и болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 11 июня 2018, 16:29

      Очень жаль. Боевая была команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      юрий п 10 июня 2018, 19:22

      траурные объявления Тосно умер, Амкар умер, ждем продолжения Мутко умер,Прядкин умер РФС умер на похоронах эти личностей (не клубов) и рфс порвали три гармони.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hero_116 10 июня 2018, 00:45

      Надеюсь Амкар останется все таки команду уже 14 лет в Премьер лиге!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10458

      ivany4 9 июня 2018, 23:10

      «Амкар» умер.
      Да здравствует Звезда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 9 июня 2018, 18:17

      У нас за последнее время до х*я чего померло и ещё помрет ни чо закопаем и будим дальше доживать пока самих не закопают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 9 июня 2018, 14:24

      2004+18=2022 Статья из будущего?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 июня 2018, 11:48

      А какая команда теперь будет в РФПЛ вместо них?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > Артурка32 9 июня 2018, 13:35

      Анжи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      arok > Артурка32 9 июня 2018, 13:57

      Анжи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 июня 2018, 10:43

      Россия - не футбольная страна

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > BRO_football 9 июня 2018, 13:36

      Вопрос, в чем вообще Россия преуспевает?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > B.G. 10 июня 2018, 09:20

      В добыче природных ресурсов и наё.ке собственного населения

      4
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      Рейтинг: +545

      kachan63 9 июня 2018, 10:27

      А что все хотели от не футбольной державы??...

      1
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