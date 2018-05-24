Русский форвард, каждый гол которого стоит 10 миллионов

Салугин удивляет не только красивыми словами.

Александр Салугин – известный форвард для всех любителей РФПЛ. Не каждый назовет, где он играет, но все о нем что-то слышали. Салугин сменил за карьеру восемь клубов, а лучшим наверняка считает арендный период в «Нижнем Новгороде». В команде, которой уже не существует, нападающий забил 10 голов за 41 матч. Во всех остальных клубах вместе взятых его результативность и игровое время были примерно на этом же уровне. И все равно Салугин на виду.

Испытывающий проблемы с деньгами «Амкар» платил ему примерно миллион рублей в месяц. Телеграм-канал «Мутко против» подсчитал, что каждый гол Салугина в Перми обошелся клубу примерно в 10 миллионов. Контракт с ним не продлили, но возник ненужный скандал. Всего за трехлетнюю карьеру в «Амкаре» нападающий забил четыре раза, а теперь требует 3 миллиона долгов от клуба. Говорят, у него есть хорошие шансы их получить. Сам Салугин опроверг желание взыскать 3 миллиона.

За один из голов Салугин точно заслуживает хотя бы части этих денег. Его можно пускать в хит-парады и рекламные подборки еще пару лет. Так красиво мячи в России залетают редко:

Видео взято с официального канала «Амкара».

«Можете так и написать, что мне просто было лень бежать», – комментировал сам Салугин этот гол. Потом, правда, добавлял про мяч на всю жизнь. В его футбольном существовании не так много радостных моментов, чтобы ими разбрасываться. Кстати, болельщики «Амкара» признали этот гол лучшим во всем сезоне-2016/17.

Сейчас уже никто не вспоминает, но Салугин воспитывался в ЦСКА. Туда, по его словам, нападающий готов вернуться даже на полставки. При этом никаких эмоций на поле к своему бывшему клубу Александр не испытывает. В 2015 году «Амкар» обыгрывал армейцев, а Салугин в той игре тоже забивал. И сильно радовался победе «Амкара». Тот сезон для Салугина вообще вышел удивительным. Там он отличился еще и в проигранных матчах с «Уралом» и «Уфой». За два следующих сезона был только легендарный гол «Томи».

Салугин мог уехать в Европу, но в «Марбелье» смущали зарплата и дивизион. Поэтому пришлось играть в «Амкаре» и считать невыплаченные деньги от «Торпедо». С московским клубом у него тоже были разбирательства из-за финансов, которые подпортили Салугину игровую репутацию. Все остальное в карьере форварда перечеркивает время, когда его еще знали другим. И здесь тоже важен тот период в «Нижнем Новгороде».

Александр Салугин принимал участие в удивительных стыковых матчах между «Волгой» и «Нижнем Новгородом». Еще удивительнее, что в тот момент «Нижний Новгород» арендовал форварда именно у «Волги». Самое интересное – гол Салугина в первой стыковой игре с командой, которой он принадлежал. «Волга» в той встрече все равно победила, а в ответном матче Салугин удалился в самой концовке. За толчок арбитра его дисквалифицировали на шесть матчей. «Нижний Новгород» проиграл и стал частью «Волги», а такого эмоционального и заряженного на результат Салугина с того момента почти не видели.

Зато Салугин превратился в находку для журналистов. Его рассказы давно разлетелись на красивые цитаты, которые выглядят интересно и сейчас. Вот некоторые из них – про время в ЦСКА и деньги.

«Пиво Вагнер Лав пил увереннее меня. Когда мы в Кубке УЕФА в Краснодаре обыграли «Бенфику», собрались у Самодина в комнате – у него день рождения был. Рыба, пиво и так далее. Пили с Вагнером бутылку пива на скорость. Он ее одним глотком выпил. Я тогда вообще не понимал, как так можно. С возрастом и опытом только понял». «Карвальо так играл, что было без разницы, в каком он весе. Вы бы видели, каким он возвращался из Бразилии! Не сказать, что Карвальо много ел, просто любил фастфуд, в «Макдональдс» походить. Однажды была интересная история. Взвешивание перед тренировкой в динамовском манеже, он приходит веселый, с гамбургером. Причем за каждые 100 грамм лишнего веса штраф – 100 долларов. Карвальо улыбнулся и встал на весы прямо в куртке и с гамбургером в руке». «Если честно, молодым игрокам за победу в Кубке УЕФА заплатили копейки. Основным заплатили побольше, но там тоже суммы не космические. Например, в «Шахтере» за проход одной стадии зарабатывали столько, сколько ребята из ЦСКА заработали за весь Кубок УЕФА» Цитаты взяты из интервью Салугина «Матч ТВ» и программе «Культ Тура».

В «Амкаре» Салугин заканчивал плохо. В Премьер-лиге он провел за сезон только пять матчей, но зато забил в ворота молодежного состава «Динамо». Достижение сомнительное, а найти хороший клуб в России с такой статистикой будет сложно. Так про Салугина думали и до «Амкара». «Мифический нападающий», – однажды охарактеризовал его вратарь Михаил Кержаков. Именно он пропускал от Салугина в играх за «Волгу». Только про Кержакова теперь ничего не слышно, а Салугин продолжает удивлять. И как у него это получается?

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