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    Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года


    3
    Голосов: 12
    21.05.2018 14:25
    Его падение началось с того самого матча против «Терека».

    Помощник Гончаренко сменил его в «Урале»

    Вадим Скрипченко работал вместе с Виктором Гончаренко в тренерском штабе БАТЭ, «Кубани» и «Урала». Неожиданный уход Гончаренко из «Урала» перед игрой с «Тереком» на судьбу Скрипченко повлиял самым прямым образом – ассистент не последовал за тренером, а остался работать самостоятельно. Он написал заявление об уходе, но его уговорили остаться. В том сезоне «Урал» занял восьмое место – неудивительно, что Скрипченко продолжил работу в клубе.

    Странная история с игрой против «Терека»

    В конце октября 2016-го было много шума по поводу игры «Урал» – «Терек». На перерыв команды ушли при счете 1:1, но коэффициент на прямую победу хозяев составил аж 21. В конечном итоге они проиграли 1:4 из-за ужасных ошибок защиты и вратаря. «Не знаю, что случилось, но не может быть, чтобы очередная вратарская ошибка так повлияла на команду. Но во втором тайме, безусловно, доминировала только одна команда. Будем причины искать, пока нужно разбираться», – сказал после матча Скрипченко. В СМИ разобрались гораздо быстрее, назвав этот матч как минимум «очень странным».

    Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»

    Скандальный уход из «Урала»

    А затем началась череда интересных новостей. Через два дня Скрипченко покинул пост главного тренера «Урала» и сказал, что с игрой с «Тереком» это никак не связано. Президент клуба Григорий Иванов предположил, что Скрипченко проходит лечение. Еще через два дня «Крылья Советов» объявили о назначении белоруса на пост главного тренера команды. «Для меня этого человека больше не существует. Никогда в жизни не подам ему руки. Это равносильно предательству», – рассердился Иванов.

    Забавно, что первый матч с «Крыльями» Скрипченко провел как раз против «Урала». Победителя не было – 2:2.

    Разгром «Спартака» и вылет из РФПЛ

    После «Урала» «Крылья» неплохо сыграли в Санкт-Петербурге, хотя и проиграли 1:3 «Зениту», а затем последовали два разгрома. Слабую «Томь» самарцы разнесли планово (3:0), но четыре безответных гола в ворота «Спартака» мало кто ожидал. «Крылья» хоть и зависли в зоне стыков, но в следующем туру еще и вырвали ничью в Краснодаре, так что на зимний перерыв все уходили в хорошем настроении.

    А в следующих девяти весенних матчах «Крылья» выиграли лишь однажды. Так и докатились до прямого вылета, без шансов проиграв в последнем туре немотивированному, кстати, «Тереку» – 1:3. Контракт Скрипченко закончился, продлевать его не стали.

    Назначение в «Анжи» и снова вылет

    В начале нового сезона стало понятно, что шоу Александра Григоряна не приносит «Анжи» никакой пользы. Тренер объявил об отставке, оставив команду на предпоследнем месте с пятью поражениями после шести матчей. Скрипченко принял «Анжи» и тут же влетел 0:6 в Казани. В следующих пяти матчах махачкалинцы проиграли лишь раз (но снова очень болезненно – 1:5 «Краснодару»), едва не обыграли «Спартак» и «Зенит». Мотивационная часть сработала, как и в Самаре.

    Весна же, как и в Самаре, была полностью провалена. Шесть поражений подряд в последних матчах позволили удержаться в зоне стыков, но уже в стыковых матчах «Анжи» был разгромлен в красноярском манеже. Ответную игру можно было не проводить – настолько слабо парни Скрипченко смотрелись в первом матче.

    Поведение

    Скрипченко не запомнился какими-то скандальными историями, кроме того, что вынужден был долго препираться с «Уралом» из-за самовольного ухода из клуба. Иногда, как и все, ругал судей, однажды был удален за споры, на обидную фразу Уткина назвал его «мастером троллинга», да и особо больше не влезал в околофутбол. Может, поэтому и продержался на своих постах дольше, чем мог бы.

    Тактика

    Тактического разнообразия Скрипченко своим командам не предлагал. Стандартная схема 4-2-3-1 использовалась повсеместно и менялась на что-то другое очень редко. Это работало в «Урале» в первый сезон, но во втором тренер перестроился на модные в нашем футболе 5-3-2. Результат: одно очко в четырех матчах, всего один забитый мяч. Впрочем, переход обратно на 4-2-3-1 толком ничего не дал – четыре очка в пяти матчах, а затем грянула игра с «Тереком».

    В «Крыльях» и «Анжи» – те же 4-2-3-1. Во главе махачкалинцев Скрипченко дебютировал с 5-3-2, но это закончилось шестью голами от «Рубина». Иногда, в зависимости от соперника, команды Скрипченко играли 4-3-1-2 или 4-4-2, но нельзя сказать, что были успешны и с такими схемами.

    Общее впечатление

    Если хотите, чтобы первые пять-семь туров ваша команда всех разрывала, то Скрипченко – хороший выбор. А вот как будет дальше – полная неизвестность. На протяжении нескольких лет работы в России он не жаловался и не ныл, пытался работать как мог, всячески избегал околофутбольных ситуаций и действительно очень переживал за результат. Он не боялся брать на себя проблемные команды вроде «Крыльев» и «Анжи», хотя мог бы уехать обратно в белорусский чемпионат, где стрессовых историй было бы гораздо меньше.

    С другой стороны, тренеров, игроков и команды в целом всегда оценивают по результату. «Урал» при нем во второй сезон стал хуже, а «Крылья Советов» и «Анжи» и вовсе вылетели. Можно сколько угодно быть хорошим парнем и производить впечатление интересного, думающего человека, но ни ресурсов, ни тактических умений командам это не гарантирует. Факт безжалостен: под его руководством в ФНЛ упали сразу два клуба. Кто еще теперь пригласит тренера Скрипченко в команду Премьер-лиги?

    «Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Анжи», ФК «Урал»
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии18
    ...
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 6 июня 2018, 20:42

      Ну так-то Рубину они проиграли ещё при Григоряне, который потом в прямом эфире подал в отставку

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 июня 2018, 06:56

      Хохол, чего вы от него хотите кроме майдана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 30 мая 2018, 01:15

      В Спартак его!!!!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 25 мая 2018, 13:45

      урал то нормально тренировал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 мая 2018, 08:37

      Надо возвращаться домой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 мая 2018, 12:26

      Для Зенита подойдет в самый раз.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 22 мая 2018, 10:20

      давно пора менять профессию у нас в стране и так бездари не на своих местах сидят а это простой стрелочник хотя я ему и этого бы не доверил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 22 мая 2018, 09:40

      Злой рок. Надо ему сменить обстановку, перебраться в другой чемпионат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 22 мая 2018, 07:00

      пора у него забрать лицензию

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 мая 2018, 20:00

      так и думал что этой статьи не избежать)))

      2
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