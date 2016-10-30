Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»

    Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»


    4.7
    Голосов: 7
    30.10.2016 15:00
    «Терек» легко обыграл «Урал» в Екатеринбурге, хотя и уступал в счете. Как минимум 3 гола гостей были забиты при непосредственным попустительстве хозяев. Матч между этими командами снова превратился в какое-то закулисное шоу.

    А начиналось все с пенальти в ворота «Терека» и гола екатеринбуржцев. Зато потом случилось это:

    Почему вообще не играл Заболотный?

    Хотя к перерыву счет был 1:1, коэффициент на победу «Урала» зашкаливал.

    Вы могли бы поднять серьезные деньги, если бы поставили на хозяев, но правильно, что вы этого не сделали. Потому что во втором тайме «Урал» продолжил забивать в свои ворота.

    Автогол Динга:

    И еще один явный привоз

    :

    Совпадение или нет, но матч между этими командами снова рискует обратиться скандалом.

    В сезоне 2014/15 «Урал» победил в Грозном 1:3 и избежал стыковых матчей. В следующем розыгрыше чемпионата должна была случиться «ответочка», но масла в огонь подлил тогдашний тренер «Урала» Виктор Гончаренко. Он написал заявление об уходе, избежав участия в показательно ничейном матче – тогда команды сыграли 3:3 (видимо, чтобы отвести от себя подозрения). Но сегодня «Урал» наконец сделал то, что должно было случиться еще год назад.

    Вадим Скрипченко обещает искать причины поражения:

    А Рашим Рахимов уверен, что к «Тереку» «повернулась удача»:

    [poll id=1145]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Матч ТВ
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии (21)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MonTee
    1477832669
    а Терек часто в подобном участвует
    Ответить
    proekt
    1477833780
    К - Кадыров У - У____
    Ответить
    chegaev88
    1477839600
    Вот Урал и вернул долг Тереку. Это наш футбол. На болельщиков всем срать
    Ответить
    Friedrich Zimmermann
    1477846678
    Не чуть не договорняк . Вот почему я не люблю РФПЛ
    Ответить
    4agaaa
    1477854521
    Позор нашего чемпионата! Да какой раз уже терек в подобном участвует? Где санкции за такие показные сливы????
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1477865270
    если Урал вернул долг и слил игру так виноват Урал! причем тут Терек?
    Ответить
    20012345
    1477865596
    Болтовня ниочем! Всем тут поддакивающим совет - выйти поиграть в футбол, а не п******. Обычная человеческая игра, которых миллион.
    Ответить
    kokor2d2
    1477940616
    Позорный чемпионат, позорная сборная
    Ответить
    sold93
    1477945986
    да у нас половина матчей закулисное шоу, но почему-то раздувают только те, где зенит не фигурирует
    Ответить
    Semargl18
    1477952360
    Вот тут бы сейчас идеально смотрелась реклама про слив договорных матчей но что-то нет её)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+