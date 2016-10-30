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  • Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»

Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»

А начиналось все с пенальти в ворота «Терека» и гола екатеринбуржцев. Зато потом случилось это:

Почему вообще не играл Заболотный?

Хотя к перерыву счет был 1:1, коэффициент на победу «Урала» зашкаливал.

Вы могли бы поднять серьезные деньги, если бы поставили на хозяев, но правильно, что вы этого не сделали. Потому что во втором тайме «Урал» продолжил забивать в свои ворота.

Автогол Динга:

И еще один явный привоз

:

Совпадение или нет, но матч между этими командами снова рискует обратиться скандалом.

В сезоне 2014/15 «Урал» победил в Грозном 1:3 и избежал стыковых матчей. В следующем розыгрыше чемпионата должна была случиться «ответочка», но масла в огонь подлил тогдашний тренер «Урала» Виктор Гончаренко. Он написал заявление об уходе, избежав участия в показательно ничейном матче – тогда команды сыграли 3:3 (видимо, чтобы отвести от себя подозрения). Но сегодня «Урал» наконец сделал то, что должно было случиться еще год назад.

Вадим Скрипченко обещает искать причины поражения:

А Рашим Рахимов уверен, что к «Тереку» «повернулась удача»:

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Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (21)
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Опорник84
1477826493
По ходу Урал отдал долг за прошлый год!
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zarsm
1477827990
Чистейший слив.
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Freyk
1477828009
Год назад «Урал» уже должен был играть договорняк с «Тереком», но тогда СМИ подняли вой еще до матча, ушел Гончаренко, и в итоге пришлось играть вничью. Но, видимо, долги надо отдавать.
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radga
1477832079
Полнейший слив. Это чемпионат России.
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МасСуд
1477832342
Я не понял. А в рпфл есть что то без договорняка????? Хули все удивляются????
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MonTee
1477832669
а Терек часто в подобном участвует
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chegaev88
1477839600
Вот Урал и вернул долг Тереку. Это наш футбол. На болельщиков всем срать
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Friedrich Zimmermann
1477846678
Не чуть не договорняк . Вот почему я не люблю РФПЛ
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20012345
1477865596
Болтовня ниочем! Всем тут поддакивающим совет - выйти поиграть в футбол, а не п******. Обычная человеческая игра, которых миллион.
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sold93
1477945986
да у нас половина матчей закулисное шоу, но почему-то раздувают только те, где зенит не фигурирует
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