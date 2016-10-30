Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»

А начиналось все с пенальти в ворота «Терека» и гола екатеринбуржцев. Зато потом случилось это:

Почему вообще не играл Заболотный?

Хотя к перерыву счет был 1:1, коэффициент на победу «Урала» зашкаливал.

Вы могли бы поднять серьезные деньги, если бы поставили на хозяев, но правильно, что вы этого не сделали. Потому что во втором тайме «Урал» продолжил забивать в свои ворота.

Автогол Динга:

И еще один явный привоз

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Совпадение или нет, но матч между этими командами снова рискует обратиться скандалом.

В сезоне 2014/15 «Урал» победил в Грозном 1:3 и избежал стыковых матчей. В следующем розыгрыше чемпионата должна была случиться «ответочка», но масла в огонь подлил тогдашний тренер «Урала» Виктор Гончаренко. Он написал заявление об уходе, избежав участия в показательно ничейном матче – тогда команды сыграли 3:3 (видимо, чтобы отвести от себя подозрения). Но сегодня «Урал» наконец сделал то, что должно было случиться еще год назад.

Вадим Скрипченко обещает искать причины поражения:

А Рашим Рахимов уверен, что к «Тереку» «повернулась удача»:

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