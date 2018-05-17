«Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря

Махачкалинцы разгромлены в Красноярске.

«Енисей» выиграл у «Анжи» 3:0 в первом стыковом матче за право играть в РФПЛ.

По сути, ключевой момент матча состоялся уже на 12-й минуте, когда из-за повреждения встречу не смог продолжить голкипер «Анжи» Александр Будаков. Это при том, что на основного вратаря Георгия Лорию рассчитывать было нельзя, он травмирован. В резерве числился 21-летний вратарь Владимир Сугробов. Главный тренер махачкалинцев Вадим Скрипченко призвал его к спокойствию перед выходом на поле, что легко было увидеть по телетрансляции.

С нервами молодой голкипер не совладал уже через 13 минут, он сбил Саркисова в своей штрафной и не смог отбить пенальти от Кутьина.

Через семь минут счет стал 2:0, снова Кутьин и Саркисов в центре внимания – первый навесил, а второй забил. Сугробов при этом серьезно ошибся на выходе.

2:0 после первого тайма, а на 58-й минуте счет стал разгромным – Кутьин пробил в ближний угол из-за пределов штрафной. Вратарь не потащил из «своего» угла.

twit text — Молодeжь Дагестана (@md_gazeta) 17 мая 2018 г.

Нынешний сезон неплохо складывался для Сугробова в «Арарате», где он выступал в одной команде с Лебеденко, Измайловым и Павлюченко. Дела у парня шли очень хорошо, и постепенно становилось ясно, за счет чего он может уйти на повышение. Выбор позиции, реакция, игра ногами – все на уровне. Хладнокровность – отличительная черта. Отмечают его работоспособность, старание развиваться не только в спортивном плане, профессионализм.

twit text — FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 13 мая 2018 г.

Сугробова зимой пригласили в махачкалинский «Анжи», но дебютировать в команде ему предстояло лишь в стыковой игре против «Енисея». Вдвойне обидно, что дебют сложился настолько неудачно. Нельзя сказать, что Сугробов в Красноярске только ошибался – он неоднократно команду выручал, даже выход один на один ликвидировал. Но кто теперь об этом вспомнит? На табло – 0:3, а ко всем трем голам вратарь причастен.

Отыграть такое в ответном матче будет нереально сложно.