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    «Анжи» падает в ФНЛ из-за кошмарного дебюта вратаря


    3
    Голосов: 16
    17.05.2018 16:50
    Махачкалинцы разгромлены в Красноярске.

    «Енисей» выиграл у «Анжи» 3:0 в первом стыковом матче за право играть в РФПЛ.

    По сути, ключевой момент матча состоялся уже на 12-й минуте, когда из-за повреждения встречу не смог продолжить голкипер «Анжи» Александр Будаков. Это при том, что на основного вратаря Георгия Лорию рассчитывать было нельзя, он травмирован. В резерве числился 21-летний вратарь Владимир Сугробов. Главный тренер махачкалинцев Вадим Скрипченко призвал его к спокойствию перед выходом на поле, что легко было увидеть по телетрансляции.

    С нервами молодой голкипер не совладал уже через 13 минут, он сбил Саркисова в своей штрафной и не смог отбить пенальти от Кутьина.

    Через семь минут счет стал 2:0, снова Кутьин и Саркисов в центре внимания – первый навесил, а второй забил. Сугробов при этом серьезно ошибся на выходе.

    2:0 после первого тайма, а на 58-й минуте счет стал разгромным – Кутьин пробил в ближний угол из-за пределов штрафной. Вратарь не потащил из «своего» угла.

    Нынешний сезон неплохо складывался для Сугробова в «Арарате», где он выступал в одной команде с Лебеденко, Измайловым и Павлюченко. Дела у парня шли очень хорошо, и постепенно становилось ясно, за счет чего он может уйти на повышение. Выбор позиции, реакция, игра ногами – все на уровне. Хладнокровность – отличительная черта. Отмечают его работоспособность, старание развиваться не только в спортивном плане, профессионализм.

    Сугробова зимой пригласили в махачкалинский «Анжи», но дебютировать в команде ему предстояло лишь в стыковой игре против «Енисея». Вдвойне обидно, что дебют сложился настолько неудачно. Нельзя сказать, что Сугробов в Красноярске только ошибался – он неоднократно команду выручал, даже выход один на один ликвидировал. Но кто теперь об этом вспомнит? На табло – 0:3, а ко всем трем голам вратарь причастен.

    Отыграть такое в ответном матче будет нереально сложно.

    Конкурс прогнозов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Анжи»
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 мая 2018, 17:26

      Кто больше хотел. тот и выиграл!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Нас Много 19 мая 2018, 20:30

      Вообще-то это Енисей выиграл, а не Сугробов проиграл...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 19 мая 2018, 14:24

      ну да,накосячил
      но совсем молодой еще,перенервничал и все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 18 мая 2018, 11:21

      Да, спустите всех собак на Сугробова. Это он скатил анжи в стыки, это он позволял постоянно атаковать на свои ворота, и конечно же это он не смог постараться хотя бы один гол забить

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 18 мая 2018, 09:40

      Все вешать на вратаря.. Где были защитники, полузащитники, нападающие они все с трибуны смотрели??? Солько раз ошиблись эти МОЛОДЦЫ??

      4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 мая 2018, 08:02

      Какая селекция? Это третий вратарь (ТРЕТИЙ!), если что. Даже не запасной.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 18 мая 2018, 08:00

      Футбол - игра коллективная, виновата вся команда

      2
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 18 мая 2018, 04:54

      игра Анжи была отвратительна, может синтетика виновата, команда была неузнаваема а Енисей ничего сверх естественного не показал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > юрий николаевич 18 мая 2018, 12:14

      А зачем показывать "сверх естественное", если и так 3:0?

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 18 мая 2018, 03:32

      Да, вратарь сыграл небезупречно, но всё валить на него по меньшей мере нечестно. Анжи практически стояла и выглядела безвольно. Такое ощущение, что победитель стыков должен будет отправиться на урановые рудники. Енисей победил по делу, мог забить ещё несколько, да помешал в нескольких моментах вратарь, на которого теперь всех собак повесили. Полевые игроки Анжи выглядели ничуть не лучше, просто их ответственность разделили на 10 частей.

      3
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 17 мая 2018, 23:18

      Ну давайте теперь на парня всё повесим ((

      1
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