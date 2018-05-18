Сколько зарабатывает чемпион России. А сколько – аутсайдер АПЛ

Грустные цифры.

По данным «СЭ», в России клубы получают от телетрансляций примерно по 1,8 млн евро. «Локомотив», как чемпион, получил еще около пяти миллионов евро призовых («Победитель чемпионата получит 368 млн рублей», – слова Сергея Прядкина). Кроме того, сегодня директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Алексей Смертин рассказал, какова теперь клубная выручка за счет билетов – 320 миллионов рублей (около 4,3 млн евро).

Еще 700 тысяч евро «Локомотив» заработал на трансферах, продав Хенти в Венгрию за полмиллиона, а еще за 200 тысяч Ндингу в «Сивасспор».

Итого общий доход российского чемпиона в этом сезоне – примерно 12 млн евро.

Для сравнения, контраст с самой раскрученной лигой мира, АПЛ, проявляется еще на стадии выяснения обычных бонусов. Финишировавший на последней строчке «Вест Бромвич» получает примерно минимум 14 миллионов евро за телеправа.

То есть, от одних только телетрансляций самая слабая команда АПЛ получила больше, чем чемпион России бонусами за весь сезон. Даже если включить сюда трансферы «Локомотива» и доходы от билетов, хотя они не имеют никакого отношения к призовым выплатами, сумма все равно получится меньше.

Заработок за сезон в размере примерно 12 миллионов евро для российского чемпиона кажется еще более тусклым, если представить себе, что тот же «Вест Бромвич» (еще раз – слабейшая команда АПЛ) заработал за сезон аж почти в восемь (!) раз больше – примерно 95 млн евро. И все это касается только лишь призовых, ТВ-прав и так далее, но не трансферов, билетов, атрибутики.

Сезон-2017/2018 для РФПЛ стал рекордным по общей посещаемости – 13 971 в среднем на один матч. В АПЛ на футбол ходят почти в три раза больше – в среднем по 38 297 человек. И это без суперсовременных стадионов, которые сейчас построены в России. Разрыв по деньгам гигантский, но стоит ли этому удивляться.

С другой стороны, сравнения с АПЛ заставят грустить не только Россию. По информации goal.com, общая сумма бонусов в АПЛ в прошлом году составила 2,7 млрд евро. В Примере – 1,85 млрд. Серия А недотянула в 2016-м даже до миллиарда – 924 млн. Лига 1 и Бундеслига еле-еле перевалили за сумму в половину миллиарда – соответственно 579 млн и 566 млн.