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    Сколько зарабатывает чемпион России. А сколько – аутсайдер АПЛ


    3.4
    Голосов: 13
    18.05.2018 23:00
    Грустные цифры.

    По данным «СЭ», в России клубы получают от телетрансляций примерно по 1,8 млн евро. «Локомотив», как чемпион, получил еще около пяти миллионов евро призовых («Победитель чемпионата получит 368 млн рублей», – слова Сергея Прядкина). Кроме того, сегодня директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Алексей Смертин рассказал, какова теперь клубная выручка за счет билетов – 320 миллионов рублей (около 4,3 млн евро).

    Еще 700 тысяч евро «Локомотив» заработал на трансферах, продав Хенти в Венгрию за полмиллиона, а еще за 200 тысяч Ндингу в «Сивасспор».

    Итого общий доход российского чемпиона в этом сезоне – примерно 12 млн евро.

    Для сравнения, контраст с самой раскрученной лигой мира, АПЛ, проявляется еще на стадии выяснения обычных бонусов. Финишировавший на последней строчке «Вест Бромвич» получает примерно минимум 14 миллионов евро за телеправа.

    То есть, от одних только телетрансляций самая слабая команда АПЛ получила больше, чем чемпион России бонусами за весь сезон. Даже если включить сюда трансферы «Локомотива» и доходы от билетов, хотя они не имеют никакого отношения к призовым выплатами, сумма все равно получится меньше.

    Заработок за сезон в размере примерно 12 миллионов евро для российского чемпиона кажется еще более тусклым, если представить себе, что тот же «Вест Бромвич» (еще раз – слабейшая команда АПЛ) заработал за сезон аж почти в восемь (!) раз больше – примерно 95 млн евро. И все это касается только лишь призовых, ТВ-прав и так далее, но не трансферов, билетов, атрибутики.

    Сезон-2017/2018 для РФПЛ стал рекордным по общей посещаемости – 13 971 в среднем на один матч. В АПЛ на футбол ходят почти в три раза больше – в среднем по 38 297 человек. И это без суперсовременных стадионов, которые сейчас построены в России. Разрыв по деньгам гигантский, но стоит ли этому удивляться.

    С другой стороны, сравнения с АПЛ заставят грустить не только Россию. По информации goal.com, общая сумма бонусов в АПЛ в прошлом году составила 2,7 млрд евро. В Примере – 1,85 млрд. Серия А недотянула в 2016-м даже до миллиарда – 924 млн. Лига 1 и Бундеслига еле-еле перевалили за сумму в половину миллиарда – соответственно 579 млн и 566 млн.

    Конкурс прогнозов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, TheSun
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 июня 2018, 08:13

      Интересно, а наши чинуши от футбола какие-нибудь выводы из этого делают или нет? Надо же проводить работу над ошибками в конце то концов! Правильно говорят РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!

      0
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 27 мая 2018, 20:44

      Помню Хенти бегал он неплохо скорость была хорошая а больше и не было особо навыков кроме нее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 20 мая 2018, 15:17

      лучшая лига в мире,что уж там

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 мая 2018, 11:49

      на то это и АПЛ!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      dimon_kt 20 мая 2018, 09:53

      Надо ещё сравнить ладу приору и астон мартин вулкан, ну как же и там, и там, вроде по 4 колеса. А по серьёзу надо сравнивать не бонусы Локо и Вестброма, а зарплаты игроков этих же клубов, и получится, что Локо намного впереди, а по игре Вестбром легко уделает любого нашего чемпиона.

      4
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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 мая 2018, 01:06

      То что показывают у нас по матч ТВ вообще иногда отстой бывает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 мая 2018, 17:12

      Средняя зарплата в Англии, в пересчёте на рубли- около 300 тысяч в месяц, а в России - около 30, т.е в 10 раз меньше. Да и то, в провинции о 30 тысячах люди только мечтают. И при этом нам ещё нагло намекают, что мы за всё должны платить по европейским стандартам.

      7
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      Рейтинг: +393

      victosha > multiscan 20 мая 2018, 09:48

      Сравнение некорректное, у них и цены другие.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha > victosha 20 мая 2018, 09:51

      ...Не говоря уже о налогах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > victosha 20 мая 2018, 11:38

      У меня сестра практически ежегодно, по служебным делам, ездит в Италию и "галопом"по всем почти остальным европам. На свою достаточно скромную зарплату. Всё это укладывалось всегда в 30 с "хвостиком" тысяч (рублей, конечно). Поездка - примерно 7-8 дней. Между городами летают на самолётах,.. Попробуйте за такие деньги попасть на недельку в Сочи! Добавьте идиотизм наших перевозок. Пример: чтобы хоккеистам попасть на матч в Магнитогорск, они летят в аэропорт на территории Казахстана, а оттуда - наземным транспортом до Магнитогорска.В том же хоккее, рассказывают комментаторы, из Омска в Новосибирск надо...(!) лететь через Москву!

      2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 19 мая 2018, 08:39

      перепутали х й с трамвайной ручкой что ли....

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 мая 2018, 22:17

      Бонусы-шмонусы, заработки-приработки... Не стоит сравнивать не сравниваемое...
      ЭТО меня не "заставляет грустить"...))

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 19:47

      эта пропасть во многом по сравнению с АПЛ давно видна и понятна, но к чему эти сравнения ведь наши клубы и лига не претендуют даже приблизиться не говоря о чем-то большем, АПЛ - это космос и этим все сказано, там многое отличается от нашей действительности.

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